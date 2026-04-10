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Fußball-WM

Felix Zwayer einziger deutscher WM-Schiedsrichter - 52 Nominierte

52 Referees nominiert:Zwayer einziger deutscher WM-Schiedsrichter

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52 Hauptschiedsrichter werden bei der Fußball-WM 2026 pfeifen, Felix Zwayer ist der einzige Deutsche unter ihnen. Bei dem Turnier in Amerika greifen erstmals die neuen Regeln.

Felix Zwayer

Felix Zwayer ist von der FIFA als Schiedsrichter für Fußball-WM nominiert worden. Neben ihm sind auch seine Assistenten Robert Kempter und Christian Dietz dabei.

10.04.2026 | 0:31 min

Felix Zwayer wird bei der Fußball-WM 2026 der einzige deutsche Schiedsrichter sein. Bei der WM 2022 in Katar war Zwayer nicht im Einsatz, dafür war er bei EM 2024 dabei.

Neben dem 45 Jahre alten Zwayer wurden auch seine Assistenten Robert Kempter und Christian Dietz berufen. Bastian Dankert ist als einziger DFB-Offizieller als Video-Assistent dabei. Daniel Siebert, der vor vier Jahren in Katar sowie bei der EM 2024 Spiele geleitet hatte, fehlt im Aufgebot der FIFA.

Die Wahl der FIFA sei "erneut eine Auszeichnung für das deutsche Schiedsrichterwesen", sagt DFB-Schiedsrichterchef Knut Kircher.

Die Nominierten haben durch gute Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und sind dafür zu Recht belohnt worden.

Knut Kircher, DFB-Schiedsrichterchef

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Zwei Frauen als Hauptreferee

52 Schiedsrichter sind von der FIFA für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) nominiert worden. Während 2022 noch drei Frauen als Haupt-Schiedsrichterinnen berufen worden waren, sind es diesmal zwei: Die Mexikanerin Katia Garcia und Tori Penso aus den USA.

Das Schiedsrichterquartier befindet sich während des XXL-Events in Miami, dort belegen die Unparteiischen ab dem 31. Mai ein zehntägiges Vorbereitungsseminar. Die Video-Referees ziehen im Anschluss daran nach Dallas um, die restlichen Offiziellen bleiben in Miami.

Der deutsche ZDF-Schiedsrichterexperte Thorsten Kinhöfer in der Liveschalte beim aktuellen Sportstudio

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Bei der WM werden die Schiedsrichter auch die Neuerungen, die von den Regelhütern des International Football Association Board (IFAB) zuletzt eingeführt wurden, umsetzen müssen.

Ziel: Mehr effektive Spielzeit

Die Video-Assistenten dürfen künftig etwa auch Eckball-Entscheidungen, die zweite Verwarnung bei einer Gelb-Roten Karte sowie Verwechslungen überprüfen, wenn Schiedsrichter die falsche Mannschaft für ein Vergehen mit einer Gelben oder Roten Karte bestrafen.

Bei Einwürfen und Abstößen wird es künftig einen Fünf-Sekunden-Countdown geben, der vom Schiedsrichter angezeigt werden muss.

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Quelle: SID
Über das Thema berichtete sportstudio.de am 10.04.2026 im Beitrag "Felix Zwayer pfeift bei der WM 2026" um 16:06 Uhr.
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