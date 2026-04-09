Champions League: Flick sauer auf Videobeweis

Nach der Niederlage gegen Atletico Madrid in der Champions League hat Barcelona-Trainer Hansi Flick die Schiedsrichter-Leistung kritisiert.

Hansi Flick zeigt sich unzufrieden mit der Schiedsrichter-Leistung. Quelle: Witters

Hansi Flick hat nach der Champions-League-Niederlage seines FC Barcelona neben Schiedsrichter Istvan Kovacs aus Rumänien auch den deutschen Videoschiedsrichter Christian Dingert kritisiert.

Nach dem enttäuschenden 0:2 vor eigenem Publikum gegen Atletico Madrid erklärte Flick in der Pressekonferenz:

Der VAR war heute sehr auf Atlético Madrid fokussiert - so ist es nun einmal. Er ist ein Deutscher - danke an Deutschland. „ Barcelona-Trainer Hansi Flick

Zwei Szenen stören Flick

Dem ehemaligen Bundestrainer stießen vor allem zwei Szenen sauer auf: der Platzverweis von Verteidiger Pau Cubarsi (44. Minute) sowie ein aus Flicks Sicht zu Unrecht nicht gegebener Elfmeter nach der Pause.

Erste Szene: Kurz vor der Pause sieht Pau Cubarsi die Rote Karte. Barca spielt die komplette zweite Hälfte in Unterzahl. 08.04.2026 | 2:57 min

"Ich weiß nicht, es könnte eine Rote Karte sein oder auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob er den Ball ausreichend berührt hat. Der Ball war hinter ihm", sagte Flick über die Rote Karte von Fußball-Profi Cubarsi, die die bittere Schlappe im Hinspiel des Viertelfinals mit seiner Notbremse einleitete.

Direkt danach traf Julian Alvarez per Freistoß zur Führung für die Gäste. Später erzielte Alexander Sörloth den 2:0-Endstand. Besonders gestört hatte sich Flick an einer Szene in der 55. Minute. Atlético-Verteidiger Marc Pubill legte den Ball bei einem eigenen Abstoß mit der Hand zurecht.

Zweite Szene: Atleticos Marc Pubill legt sich den Ball im Strafraum noch einmal mit der Hand zurecht. Für Hansi Flick ein strafbares Handspiel. 08.04.2026 | 2:57 min

Kritik am VAR

Für Flick ein strafbares Handspiel. "Ich verstehe nicht, warum der VAR nicht eingreift. Es ist normal, Fehler zu machen, aber in solchen Situationen - wozu haben wir denn den VAR? Das hätte ein Elfmeter und die zweite Gelbe, also die Rote Karte sein müssen. Das darf nicht vorkommen", sagte Flick in Richtung Dingert.

Über Kovacs und dessen Gespann wollte er sich indes nicht weiter äußern. "Ich möchte nicht über sie reden", sagte Flick. "Es ist besser für mich und auch besser für sie." Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag (21.00 Uhr) in Madrid statt. Möglicher Gegner im Halbfinale ist der FC Arsenal.

Souveräner Titelverteidiger: Paris St.-Germain kann nach dem 2:0 gegen den FC Liverpool beruhigt ins Viertelfinal-Rückspiel nach England reisen, lässt aber etliche Chancen liegen. 08.04.2026 | 2:58 min

Kinhöfer: "Kirmesfamilientag"

Der frühere Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer widersprach Flick bei der Roten Karte von Cubarsi und ordnete diese im ZDF als vollkommen regelkonform ein. Den Ex-Referee störte etwas anderes: dass der Monitor in Barcelona auf der Seite der Trainerbänke angebracht war.

Kinhöfer nannte dies "amateurhaft" und verwies auf die Bundesliga, wo der Monitor auf der anderen Seite des Rasens angebracht wird. Wie im Camp Nou bei der Sichtung der Videobilder auf Referee Kovacs eingeredet wurde, erinnerte Kinhöfer an "einen kleinen Kirmesfamilientag".

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