Champions League: Eiskaltes Atletico schockt Barca

Im spanischen Duell gewinnt Atletico Madrid das Hinspiel beim FC Barcelona mit 2:0. Die Rojiblancos agieren lange in Überzahl und schlagen zweimal eiskalt zu.

Atletico Madrid eiskalt: Beim FC Barcelona gelingt ein 2:0-Sieg, beide Tore fallen in Überzahl. Barca ist überlegen und rackert bis zum Schluss - vergeblich. 08.04.2026 | 2:57 min

Atletico Madrid hat sich im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Barcelona eine glänzende Ausgangsposition erarbeitet. Durch Tore von Julian Alvarez und Alexander Sörloth gewannen die Rojiblancos auswärts im Camp Nou mit 2:0 (1:0).

Die Viertelfinal-Hinspiele der Champions League mit Real Madrid - Bayern München, Sporting Lissabon - FC Arsenal, Paris St.-Germain - FC Liverpool, FC Barcelona - Atletico Atletico. 08.04.2026

Barca verpasst verdiente Führung

Im direkten Duell der beiden spanischen Topklubs kam Barca von Trainer Hansi Flick besser in die Partie und arbeitete an der eigenen Führung.

In der 18. Minute jubelten die Gastgeber über die vermeintliche Führung, doch Torschütze Marcus Rashford stand beim Zuspiel von Lamine Yamal im Abseits. Kurz darauf scheiterte der Engländer an Atleticos Torhüter Juan Musso (30.).

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Barcelona nach Rot für Cubarsi in Unterzahl

Kurz vor dem Pausenpfiff nahm die Begegnung eine Wendung, als Pau Cubarsi den Atletico-Angreifer Giuliano Simeone als letzter Mann an der Strafraumgrenze von den Beinen holte.

Schiedsrichter Istvan Kovacs zeigte Cubarsi zunächst Gelb, korrigierte die Entscheidung aber nach Ansicht der Videobilder zu einer Roten Karte wegen Notbremse (44.).

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Alvarez trifft traumhaft für Atletico

Barcelona musste eine komplette Halbzeit mit einem Mann weniger auskommen und kassierte zu allem Überfluss aus der gleichen Aktion auch noch den Rückstand. Der Argentinier Alvarez setzte den fälligen Freistoß wunderbar unter die Latte zum 1:0 für die Gäste (45.).

Auch im zweiten Durchgang war die Flick-Elf trotz Unterzahl das gefährlichere Team. Treffen sollten an diesem Abend aber nur die Gäste. 20 Minuten vor dem Ende war es der eingewechselte Sörloth, der mit dem ersten Torschuss der Madrilenen nach der Pause zum 2:0-Endstand traf.

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Quelle: ZDF