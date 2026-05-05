Der FC Arsenal steht im Finale der Champions League. Gegner dort: Entweder der FC Bayern oder die Titelverteidiger von Paris Saint-Germain.

Schoss das Tor des Tages: Arsenal-Kapitän Bukayo Saka (m.). Quelle: imago

Der FC Arsenal steht erstmals seit 20 Jahren wieder im Finale der Champions League. Im Rückspiel zu Hause gegen Atlético Madrid reichte der Elf von Trainer Mikel Arteta ein 1:0 (1:0) für den Einzug ins Endspiel. Das entscheidende Tor fiel kurz vor der Pause durch Bukayo Saka (45.).

Der Gegner im Finale ist entweder der FC Bayern München oder Titelverteidiger Paris Saint-Germain, die ihr Halbfinale am Mittwoch ausspielen.

Die Ausgangslage vor dem Spiel war ziemlich simpel. Nachdem sich beide Teams im Hinspiel in Madrid mit 1:1 voneinander getrennt hatten, galt für das Rückspiel: Die Mannschaft, die gewinnt, steht in der nächsten Runde.

Atlético mit ersten Möglichkeiten

Um ihren FC Arsenal dabei schon vor Anstoß nach vorne zu treiben, sangen die Heimfans laut und kreierten, garniert von eindrucksvoller Choreo und Lichtshow, echte Champions-League-Atmosphäre.

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Der Gastgeber hatte in den ersten zehn Minuten mehr vom Spiel - doch die Gäste waren zunächst die gefährlichere Mannschaft. Zunächst setzte Julian Alvarez einen Abschluss aus dem Strafraum der Londoner unter starker Bedrängnis rechts vorbei (8.), dann klärte Declan Rice mit einer Grätsche den Abschluss von Giuliano Simeone, Sohn von Atlético-Trainer Diego Simeone, aus kurzer Distanz neben das Tor (12.).

Der Gastgeber präsentierte dem Publikum seine erste ernstzunehmende Torannäherung in der 19. Minute. Eine scharfe Flanke von Bukayo Saka fand zunächst keinen Abnehmer, im Nachsetzen schoss Gabriel aus rund 22 Metern flach rechts am Tor vorbei.

Saka besorgt "Gunners" die Pausenführung

Die "Gunners" erhöhten nun den Druck, spielten sich gerade über ihre pfeilschnellen Außen immer wieder in gute Positionen, nur der Abnehmer der oft flach und scharf geschlagenen Flanken im Atlético-Strafraum fehlte - und doch gingen die Gastgeber noch vor der Pause in Führung.

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Nach einer Flanke von Viktor Gyökeres kam Leandro Trossard im Strafraum der Madrilenen aus halblinker Position zum Abschluss. Keeper Jan Oblak konnte den Ball nur nach vorne klatschen lassen, Londons Kapitän Saka schaltete am schnellsten und staubte ab (45.) - 1:0 auch der Pausenstand in einer intensiven, aber noch recht chancenarmen Partie.

Simeone mit der großen Chance zum Ausgleich

Kaum fünf Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, da gab es den ersten großen Aufreger. Arsenals Innenverteidiger William Saliba verlängerte einen Ball unfreiwillig in den Lauf von Simeone. Der umkurvte zwar David Raya im Londoner Tor, konnte aber im letzten Moment von Gabriel an einem gefährlicheren Abschluss gehindert werden.

Die Madrilenen kamen mit Schwung aus der Kabine und drückten auf den Ausgleich. Griezmanns Schuss aus rund 15 Metern entschärfte David Raya (56.).

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Es war ein etwas anderes Bild als noch in Halbzeit eins. Die Spanier nun mit mehr Spielanteilen - sicher auch, weil der FC Arsenal sie kommen ließ und selbst auf Konter lauerte. Der Tabellenerste der Premier League stand dabei gerade defensiv weiterhin sehr ordentlich und kam aus einer Umschaltsituation heraus zur nächsten Gelegenheit.

Gyökeres verpasst Vorentscheidung

Nach einem steilen Ball auf die linke Seite entwischte der eingewechselte Piero Hincapié der Verteidigung Madrids und flankte in die Mitte. Star-Stürmer Gyökeres sprang in den Ball, setzte ihn jedoch auf Höhe des Elfmeterpunktes über den Kasten von Jan Oblak (66.).

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Die "Gunners" verteidigten auch die letzten 20 Mintuen der Partie konzentriert und konnten Atlético weitgehend vom eigenen Gehäuse fernhalten. Sie brachten ihren knappen Vorsprung über die Zeit und jubelten nach Abpfiff über den Einzug in das Finale der Königsklasse.

Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions-League-Halbfinal-Rückspiele finden Sie ab dem 06.05.2026 ab 23 Uhr bei sportstudio.de.

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