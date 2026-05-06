Champions League: PSG-Trainer hält weiteres Spektakel für möglich

Vor einem Jahr erlebte Paris Saint-Germain in München seine lang ersehnte Krönung. Nun kehrt PSG zurück und Trainer Luis Enrique sagt: Alles kann passieren.

PSG-Trainer Luis Enriques Prognose für das Rückspiel in München: Alles ist möglich. Quelle: dpa

Im dritten Jahr seiner Amtszeit als Trainer von Paris Saint-Germain ist der Spanier Luis Enrique dazu übergegangen, seine Pressekonferenzen auf Französisch zu geben. Doch für einen Schlüsselsatz vor dem Champions-League-Halbfinalrückspiel bei Bayern München brauchte er keine große Übersetzungsleistung - er lautet in beiden Sprachen ähnlich: "Que será, será". Was immer sein wird, wird sein.

Luis Enrique wollte damit sagen, dass nicht mal er als direkt Beteiligter ansatzweise vorauszusagen mag, was in der Münchner Arena passieren wird. Zu hoch ist das Niveau beider Teams, zu tollkühn ihr Spielstil, zu offen ihr Visier. Ein ähnlicher Shootout wie beim denkwürdigen Pariser 5:4 der Vorwoche liege klar im Bereich des Möglichen, denn:

Keine Mannschaft wird akzeptieren, dass die andere besser ist. „ Luis Enrique, PSG-Trainer

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Luis Enrique hat die Mentalität des PSG verändert

Die Bayern, sechsfacher Gewinner des wichtigsten Europapokals, pflegen ein entsprechendes Selbstbewusstsein seit Jahrzehnten. Bei Paris Saint-Germain, vorige Saison erstmals Sieger, ist es ein neues Phänomen und untrennbar mit dem Namen von Luis Enrique verbunden. Er hat dem Klub eine andere Mentalität verpasst.

PSG war bis zu seiner Ankunft immer nur groß, bis die großen Spiele angepfiffen wurden. Mit Neymar, Kylian Mbappé und zeitweise auch Lionel Messi dominierte der Verein das Marketing und die Schlagzeilen. Doch er scheiterte meist kläglich an der Vorgabe der katarischen Klubbesitzer, die ersehnte Champions League zu gewinnen.

Außergewöhnliche Spieler - im Dienst der Mannschaft

Dann verkündete Vereinschef Nasser Al-Khelaifi "das Ende von Bling-Bling", setzte erstmals auf einen Trainer als zentrale Figur - und bekam alles, was er sich wünschen konnte. Die Superstars gingen, der Teamgedanke übernahm. Zurückgeblieben sind außergewöhnliche Fußballer, die sich trotzdem in den Dienst der Mannschaft stellen.

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Just in München feierte dieses PSG vor knapp einem Jahr den Höhepunkt dieser Entwicklung. Die Arena erlebte beim 5:0 im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand nicht nur das deutlichste Finalergebnis, sondern vielleicht auch die stärkste Finalleistung in 70 Jahren Europapokalgeschichte. "Brillante Erinnerungen", sagte Luis Enrique am Dienstag:

Nach München zurückzukommen, wird immer ein großes Vergnügen sein. „ Luis Enrique, PSG-Trainer

Der Trainer erinnerte außerdem noch daran, wie er 2015 schon mal mit dem FC Barcelona ein Halbfinalrückspiel in der Arena erfolgreich überstand. Damals feierte er im Anschluss den ersten Champions-League-Titel seiner Karriere.

Pariser Anhänger verehren Trainer Enrique

Ein Transparent der Pariser Anhänger spannte voriges Jahr den Bogen zwischen beiden Titeln. Es zeigte Luis Enriques Tochter Xana beim Feiern mit einer Fahne, ein Motiv, das sich 2015 beim Finale in Berlin so zugetragen hatte. 2019 starb Xana im Alter von neun Jahren an einem Tumor. Luis Enrique zeigte sich beim Münchner Finale tief gerührt von der Geste der Fans.

Die Anhänger verehren den Spanier für das, was er aus PSG gemacht hat. Doch Luis Enrique hat es sogar geschafft, dass der zuvor im übrigen Frankreich als neureich verachtete Klub über die Vereinsgrenzen hinaus respektiert wird - jedenfalls für seinen attraktiven Fußball.

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Wie in den Goldenen Zeiten des Tennis

Nun wird dieser Fußball erneut vom gleichfalls spektakulären Spiel der Bayern getestet. Vor dem Rückspiel verglich Luis Enrique die Halbfinals gegen die Deutschen mit den legendären Duellen der "Großen Drei" im Tennis.

Rafael Nadal, der spanische Heros, habe mal gesagt, dass er Spiele gegen Roger Federer und Novak Djokovic immer als besonderen Ansporn empfunden habe, so Luis Enrique. Genauso sei das Match in München anzugehen:

Wir empfinden Bewunderung für die Bayern. Das ist eine Motivation, um unser bestes Niveau zu finden. „ Luis Enrique, PSG-Trainer

Alles andere, das ahnen die Pariser, wird am Mittwoch nicht reichen.

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