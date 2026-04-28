Champions League: FC Bayern bleibt nach Tor-Spektakel im Rennen

Der FC Bayern wahrt nach einem wilden Schlagabtausch die Chance aufs Champions-League-Finale. Im Halbfinal-Hinspiel bei PSG machen die Münchner aus einem 2:5-Rückstand ein 4:5.

Bayern Münchens Jonathan Tah kommt vor Désiré Doué zum Kopfball. Quelle: Franck Fifa / AFP

Eine Niederlage wie ein Sieg: Der FC Bayern München hat auch im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain Nehmerqualitäten gezeigt und sich nach einem 2:5-Rückstand mit der 4:5-Niederlage noch gut aus der Affäre gezogen. Bayern-Trainer Vincent Kompany musste wegen seiner Gelbsperre von der Tribüne aus zusehen, ist aber am kommenden Mittwoch beim Rückspiel in München wieder dabei. Hier müssen die Bayern dann mit zwei Toren gewinnen, um das Finale zu realisieren.

Upamecano und Diaz lassen Bayern hoffen

Harry Kane hatte die Bayern in Führung gebracht (17., Foulelfmeter). PSG antwortete zunächst mit dem Ausgleich durch Chwitscha Kwarazchelia (24.) und dann mit dem 2:1 von Joao Neves (33.). Michael Olise gelang der 2:2-Ausgleich (41.), Ousmane Dembelé (45.+5, Handelfmeter nach Videobeweis) sorgte dafür, dass PSG mit einer Führung in die Pause ging.

Danach besorgten Kwarazchelia (56.) und Dembelé (58.) den Franzosen eine scheinbar beruhigende Führung, doch Dayot Upamecano (65.) und Diaz (68.) konnten für die Bayern noch auf 4:5 verkürzen.

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Bayern schlagen als Erstes zu

Aus der ersten verheißungsvollen Offensivaktion resultierte prompt das 1:0 der Münchner. Luiz Diaz wurde nach einem schönen Spielzug im Strafraum von Willian Pacho gefoult, den Elfmeter verwandelte Harry Kane souverän (17.).

Mit spielerischer Sonderklasse machten die Bayern weiter, Michael Olise hatte nach dem nächsten Spielzug freie Bahn, scheiterte aber an PSG-Keeper Matwei Safonow.

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PSG macht aus 0:1 ein 2:1

Jedoch verflog der Glanz der Bayern urplötzlich: Ousmane Dembélé eilte nach einem Traumpass mutterseelenallein auf Bayern-Keeper Manuel Neuer zu, schoss aber einige Meter vorbei.

Besser machte es Chwitscha Kwarazchelia eine Minute später, als er nach einem Pass von Désiré Doué nur noch Josip Stanišić vor sich hatte, diesen umdribbelte und zum 1:1 einschoss (24.).

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PSG mit brandgefährlichen Kontern

Ab jetzt ging es hin und her. In der 32. Minute hatte PSG Glück, dass der Ball bei João Neves‘ Abwehraktion am Pfosten landete. Zuvor hatte Olise Nuno Mendes und Marquinhos auf der rechten Seite alt aussehen lassen.

Eine Minute später köpfte Neves nach einer Ecke das 2:1 für Paris. Und PSG blieb bei schnellen Kontern gefährlich.

Michael Olise narrt PSG-Abwehr

Die Bayern wiederum probierten es weiter mit Kombinationsfußball. Das 2:2 war jedoch das Ergebnis einer Einzelleistung von Olise, der einen gedanklichen Aussetzer der PSG-Abwehr zu einem Antritt durch die Mitte nutzte und zum 2:2 einschoss (41.).

Damit war es in der ersten Halbzeit noch nicht getan, Dembélé brachte nach einem von Alphonso Davies verschuldeten Handelfmeter die Franzosen wieder in Führung (45.+5).

Bayern bleiben nach 2:5 cool

Die Bayern starteten mit Halbchancen von Stanišić und Konrad Laimer in die zweite Halbzeit. Paris St.-Germain blieb seiner Taktik treu und verließ sich voll und ganz auf seine Turbo-Stürmer Kwarazchelia und Doué, die mit ihren Konter-Toren in der 56. und 58. Minute auf 5:2 für PSG stellten.

Jetzt nahm das Spiel die nächste Wendung, und die Bayern zeigten einmal mehr ihre Comeback-Qualitäten. Dayot Upamecano köpfte in der 65. Minute das 3:5, Diaz gelang bei einem Konter drei Minuten später das 4:5 – die Bayern waren wieder gut im Spiel.

Bayern - die moralischen Sieger

Paris wirkte geschockt. Und die Münchner arbeiteten bis zum Schluss am Ausgleich, hatten aber Glück, dass Senny Mayulu aus guter Schussposition nur das Lattenkreuz traf. Am Ende durften sich Bayern dennoch als moralische Sieger fühlen.

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Quelle: ZDF