Musiala gibt Antwort auf Kahn: Spielmacher glänzt im DFB-Pokal

Vor Kurzem wurde bei Jamal Musiala über fehlende Fitness diskutiert, jetzt ist der Mittelfeldstar der Hoffnungsträger für den Saison-Endspurt.

22.04.2026 | 5:56 min

Was wurde nicht alles geschrieben und gesagt über die Form von Jamal Musiala, der nach seinem Wadenbeinbruch dem FC Bayern erst wieder zur Rückrunde zur Verfügung stand und auch danach immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Er sei noch nicht fit, noch nicht wieder der Alte: Bayern-Legende Oliver Kahn riet ihm sogar dazu, die WM sausen zu lassen, um sich im Sommer wieder fit zu machen und zu alter Stärke zu finden. Zwei Wochen später hat Musiala die Antworten auf diese Diskussionen auf dem Platz gegeben.

Vier Scorerpunkte des Mittelfeldstars in drei Spielen lassen keine Fragen mehr aufkommen, ob Musiala noch rechtzeitig in WM-Form kommen kann - bei einem Turnier, das erst in acht Wochen beginnt. Oliver Kahn, zweifellos niemand, dem man fehlenden Fußballsachverstand unterstellen kann, dürfte spätestens nach dem DFB-Pokal-Halbfinale der Bayern gegen Leverkusen am Mittwoch seine Aussage bereut haben.

Bayern im DFB-Pokal-Finale : Vincent Kompany im ZDF-Interview nach dem Spiel Video 1:30

Musiala an vielen Chancen beteiligt

Musiala präsentierte sich leichtfüßig wie zu besten Zeiten, fand gut die Positionierung zwischen den Linien und bereitete das wichtige 1:0 von Harry Kane mustergültig vor. Kaum vom Ball zu trennen, leitete er auch weitere Großchancen ein, indem er beispielsweise nach einer starken Ballbehauptung den Ex-Leverkusener Josip Stanisic in Szene setzte, der nur an dem an diesem Abend stark aufspielenden Bayer-Keeper Mark Flekken scheiterte.

Musiala selbst blieb nur ein Tor verwehrt, weil Nationalmannschaftskollege Robert Andrich einen schönen Lupfer von ihm noch kurz vor der Torlinie klärte.

"Jamal war gut heute, das war deutlich", lobte auch Bayern-Trainer Vincent Kompany. "Er spielt jetzt in den letzten Wochen zumindest vom Gefühl her wieder befreit." Aber auch vor den letzten Wochen habe Musiala immer wieder gute Momente ins Spiel der Münchner gebracht, so Kompany.

Gnabry-Verletzung rückt Musiala in den Fokus

Die Nummer 10 des FC Bayern ist zurück und gerade noch viel wichtiger als die WM-Form ist für ihn und sein Team ein Musiala in "Triple-Form". Nach dem langfristigen Ausfall des bisher so formstarken Serge Gnabry ist Musiala die erste Option für die Zehnerposition im Starensemble des deutschen Meisters. Trainer Kompany will dennoch den Druck von seinem Spieler nehmen: "Die Spielfreude kommt langsam zurück. Trotzdem bleibe ich dabei, wenn man aus dieser Verletzung kommt, darf der Druck nicht auf Jamal sein von uns", betonte er.

Aber in einem K.o.-Spiel wie dem DFB-Pokal-Halbfinale nach den Diskussionen der letzten Wochen wieder so aufzuspielen, wird Kompany und den Münchnern Mut machen, dass es mit einem Musiala in aufsteigender Form nicht nur im DFB-Pokal, sondern auch in der Champions League Richtung Titel gehen kann.

Überzahl eiskalt ausgenutzt: Luiz Diaz' Tor in der 89. Minute bringt den Bayern gegen Real nach einer Achterbahnfahrt das erlösende 3:3. Michael Olise setzt dem Spiel mit dem 4:3 die Krone auf. 15.04.2026 | 2:59 min

Dort wartet nächste Woche die vielleicht einzige Mannschaft auf Bayern, die sich mit den Münchnern auf Augenhöhe befindet: Paris Saint-Germain. Agiert Musiala in diesen Spielen ähnlich zielstrebig und sorgt wieder für Scorerpunkte, müsste auch der letzte Kritiker eingestehen: Dieser Spieler befindet sich immer mehr in Triple-Form.

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