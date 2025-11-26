Serge Gnabry - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Serge Gnabry
Serge Gnabry ist ein deutscher Fußballspieler, der beim FC Bayern München spielt. Seit 2016 ist er Teil der deutschen Nationalmannschaft. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zu Serge Gnabry.
Aktuelle Nachrichten zu Serge Gnabry
Gnabry macht den Unterschied:Plötzlich Vorbild im DFB-Trikotvon Frank Hellmann
Bayerns Nationalspieler im sportstudio:Der gereifte und befreite Gnabryvon Maik Rosnermit Video21:37
DFB-Elf vor Nations League:Gnabry: Ein alter und neuer HoffnungsträgerFrank Hellmann, Herzogenaurach
Bayern-Stürmer droht das EM-Aus:Gnabry: Lange Pause wegen Muskelbündelriss
Biografie
Serge David Gnabry wurde 1995 in Stuttgart geboren. Noch im Juniorenbereich wechselte Gnabry zum FC Arsenal nach England. In der Bundesiga schaffte er den Durchbruch bei Werder Bremen und spielte außerdem auf Leihbasis für die TSG Hoffenheim. 2016 gewann der langjährige Junioren-Nationalspieler mit der deutschen Olympiaauswahl in bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die Silbermedaille.