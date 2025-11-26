  3. Merkliste
Serge Gnabry - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

vor 32 Minuten
Serge Gnabry

Serge Gnabry ist ein deutscher Fußballspieler, der beim FC Bayern München spielt. Seit 2016 ist er Teil der deutschen Nationalmannschaft. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zu Serge Gnabry.

Aktuelle Nachrichten zu Serge Gnabry

    Gnabry macht den Unterschied:Plötzlich Vorbild im DFB-Trikot

    von Frank Hellmann
    Bayerns Nationalspieler im sportstudio:Der gereifte und befreite Gnabry

    von Maik Rosner
    mit Video21:37
    DFB-Elf vor Nations League:Gnabry: Ein alter und neuer Hoffnungsträger

    Frank Hellmann, Herzogenaurach
    Bayern-Stürmer droht das EM-Aus:Gnabry: Lange Pause wegen Muskelbündelriss

Biografie

Serge David Gnabry wurde 1995 in Stuttgart geboren. Noch im Juniorenbereich wechselte Gnabry zum FC Arsenal nach England. In der Bundesiga schaffte er den Durchbruch bei Werder Bremen und spielte außerdem auf Leihbasis für die TSG Hoffenheim. 2016 gewann der langjährige Junioren-Nationalspieler mit der deutschen Olympiaauswahl in bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die Silbermedaille.