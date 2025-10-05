Serge Gnabry im Sportstudio: "Es war ein hartes Jahr für mich"

Nach schwierigen Jahren hat der Offensivspieler des FC Bayern in dieser Saison wieder zur Topform zurückgefunden. Serge Gnabry hofft auf Konstanz - und denkt über seine Zukunft nach.

Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry vom FC Bayern spricht im aktuellen sportstudio mit Jochen Breyer über seine aktuelle Form, seinen Werdegang - und Mode. 04.10.2025 | 21:37 min

Zwischendurch mischten sich auch nachdenkliche Töne in Serge Gnabrys Ausführungen. Es ging um einen privaten Schicksalsschlag, den der Offensivspieler des FC Bayern in der vergangenen Saison erlitten hatte.

Doch die Möglichkeit zum Rückzug gab es nicht, Gnabry stand damals weiter im Fokus der Öffentlichkeit mit all den Erwartungen, die diese mit sich bringt, auch die Erwartungen an sich selbst.

Ja, das war ein hartes letztes Jahr für mich. „ Serge Gnabry, Spieler bei FC Bayern

"Du solltest ein Roboter sein, um immer zu funktionieren", sagte Gnabry am Samstagabend im ZDF-Sportstudio. Doch das gelang dem deutschen Nationalspieler verständlicherweise nicht. Zu sehr beschäftigte ihn der private Schicksalsschlag, über den er sich nicht näher äußern will.

Konrad Laimer, Manuel Neuer und Trainer Vincent Kompany zum Sieg des FC Bayern in der Champions League gegen den FC Chelsea. 17.09.2025 | 3:15 min

Gnabry: "Der Kopf ist wieder freier"

Es war aber offenbar auch eine Zeit, die den 30-Jährigen reifen ließ. Das ist in dieser Saison an seinem Auftreten und seinen Leistungen zu erkennen.

"Jetzt ist der Kopf wieder ein bisschen freier. Es macht gerade sehr viel Spaß, Fußball zu spielen", sagte Gnabry nach dem souveränen 3:0 des FC Bayern im Topspiel der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt.

Zehnter Sieg im zehnten Spiel: FC Bayern schlägt auch Frankfurt

Gnabry hatte das erste Tor von Luis Díaz nach gerade einmal 15 Sekunden aufgelegt, später trafen noch Harry Kane und erneut Díaz. Es war der zehnte Sieg der Bayern im zehnten Pflichtspiel der Saison - ein Startrekord in Europa.

Nach dem klaren 5:0-Sieg seines FC Bayern gegen den HSV stellt sich Sportdirektor Max Eberl den Fragen von ZDF-Reporter Boris Büchler. 13.09.2025 | 3:18 min

Kane sei "halb Mensch, halb Maschine"

Kane hat bereits elf Saisontore in gerade einmal sechs Bundesligaspielen erzielt, ebenfalls ein Rekord. Insgesamt bringt es der Mittelstürmer in dieser Spielzeit schon auf 18 Tore für die Bayern in zehn Spielen.

Kane sei "halb Mensch, halb Maschine", scherzte Gnabry, "es ist wirklich krass, was er gerade leistet. Diese Saison spielt er einfach unglaublich."

Maßgeblich beigetragen zur bemerkenswerten Siegesserie der Bayern hat auch Gnabry mit seinen starken Leistungen auf der Zehner-Position, wo er Jamal Musiala nach dessen Wadenbeinbruch vertritt.

Gnabrys Formhoch fällt umso mehr auf, weil es für ihn in der vergangenen Saison nicht gut gelaufen war. Sieben Tore in 47 Pflichtspielen waren für seine Verhältnisse ein unterdurchschnittlicher Ertrag.

In eine ungewisse Saisonvorbereitung ist der FC Bayern gestartet. Der Transfersommer des Rekordmeisters verlief nicht ganz so wie gewünscht. Hoffnung macht nun Neuzugang Luis Díaz. 05.08.2025 | 1:48 min

Die Wellen in Gnabrys Karriere

In der erfolgreichsten Bayern-Saison der Geschichte 2019/20 hatte es Gnabry auf 23 Tore gebracht. Höhepunkt war damals der Titelgewinn in der Champions League.

Danach lag er mit Joshua Kimmich, seinem Mitspieler und Jugendfreund aus gemeinsamen Zeiten beim VfB Stuttgart, im Estádio da Luz in Lissabon auf dem Rücken Arm in Arm auf dem Rasen und schaute in den Nachthimmel.

Es ist das Charakteristikum von Gnabrys Karriere, dass diese in Wellen verläuft. Nach einer Leihe zur TSG Hoffenheim spielt er seit 2018/19 für den FC Bayern. Seither hatte er allein in der Bundesliga stets eine zweistellige Anzahl an Saisontoren erzielt.

Das ging so bis einschließlich 2022/23, der ersten Saison ohne Robert Lewandowski. Damals war sogar kein anderer Spieler im Kader erfolgreicher als Gnabry mit 17 Saisontoren. Doch danach fiel er auf einstellige Werte zurück, was auch auf den fehlenden Rhythmus wegen Verletzungen zurückzuführen war.

Auf den letzten Metern klappte es beim FC Bayern mit der Leihe mit Nicolas Jackson. Grundsätzlich hatte die Bundesliga in diesem Transfersommer aber gegenüber der Premier League das Nachsehen. 02.09.2025 | 1:41 min

Gnabrys Vertrag läuft aus

Nach seinem starken Saisonstart mit sechs Torbeteiligungen hofft Gnabry nun auf mehr Konstanz - und am Ende der Saison auf weitere Titel sowie im Anschluss auf eine gute WM mit der Nationalmannschaft. Bis dahin soll auch seine Zukunft geklärt sein.

Sein Vertrag beim FC Bayern läuft nach dieser Spielzeit aus. Was danach kommt, überlegt Gnabry zwar noch. Doch angesichts seiner guten Leistungen steht ein Verbleib beim FC Bayern wieder als wahrscheinlichste Variante in Aussicht.

Ich habe schon oft betont, dass ich mich sehr wohlfühle in München. „ Serge Gnabry, Spieler bei FC Bayern

Vorerst will er sich aber einzig "auf das Hier und Jetzt" konzentrieren. Im Moment fährt er damit ziemlich gut.