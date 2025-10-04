Der FC Bayern hat auch sein zehntes Pflichtspiel der Saison gewonnen. Der Rekordmeister siegte bei Eintracht Frankfurt mit 3:0 und baute die Tabellenführung in der Bundesliga aus.

Gerade einmal 15 Sekunden benötigte die Tormaschine des FC Bayern zum Führungstreffer im Frankfurter Stadion. Quelle: Imago

Der FC Bayern München ist in dieser Saison nicht zu stoppen. Der deutsche Rekordmeister gewann bei Eintracht Frankfurt mit 3:0 (2:0) und feierte im zehnten Pflichtspiel den zehnten Sieg - das hatte es in den fünf europäischen Top-Ligen noch nie gegeben. In der Bundesliga-Tabelle bauten die Münchner ihren Vorsprung auf den kommenden Gegner Borussia Dortmund auf vier Punkte aus. Luis Diaz (1./84.) und Torjäger Harry Kane (27.) trafen für die Bayern.

Luis Diaz trifft in der ersten Minute

Im Duell der besten Offensivreihen der Bundesliga dauerte es ganze 15 Sekunden bis zum ersten Tor. Eine verunglückte Abwehr von Robin Koch landete bei Serge Gnabry, der von der Grundlinie scharf nach innen flankte, wo Diaz unbedrängt zur Bayern-Führung einnetzte.

Kurz darauf hätte eine ähnliche Szene fast zum 0:2 geführt. Wieder bekam Frankfurt den Ball nicht weg, Michael Olise flankte und Koch lenkte den Ball an die eigene Querlatte. Aber auch die Bayern machten in einer atemberaubenden Anfangsphase Fehler und ermöglichten Ritsu Doan eine große Chance, doch Bayern-Torhüter Manuel Neuer parierte stark.

Bahoyas sehenswertes Tor nicht anerkannt

Torjäger Kane traf in der 10. Minute ins Frankfurter Netz, stand aber zuvor im Abseits. Auf der Gegenseite schoss Jean-Matteo Bahoya den Ball in den Torwinkel (14.), doch wegen eines vorhergehenden Handspiel von Doan wurde der vermeintliche Ausgleich zurückgenommen.

Die Eintracht zeigte sich unbeeindruckt, machte das Spiel - und wurde kalt erwischt, als Kane ansatzlos aus 20 Metern zum 2:0 für die Bayern traf. Kanes elftes Tor im sechsten Bundesliga-Spiel zog den Frankfurtern den Zahn. Bis zur Pause kontrollierten die Münchner das Spiel ohne große Probleme.

Bayern verteidigen Vorsprung souverän, Diaz trifft erneut

Auch nach der Pause blieben die Bayern spielfreudig. Gnabry hatte das 3:0 auf dem Fuß (50.), Kane traf aus kurzer Distanz nur das Torgestänge (55.). Die Eintracht war bemüht, konnte die Münchner Abwehr aber kaum in Bedrängnis bringen. Ein Schuss von der Strafraumkante von Doan war die einzige nennenswerte Gelegenheit (70.).

Die Bayern machten fortan nicht mehr als nötig. Eine Schrecksekunde mussten die Münchner noch überstehen, als Kane nach Foul von Eintracht-Torwart Kaua Santos liegenblieb. Der Engländer konnte kurz darauf weiterspielen und gab nach dem Spiel Entwarnung. Elfmeter gab es keinen, weil Kane zuvor im Abseits gestanden hatte. Dennoch erhöhten die Münchner durch das zweite Tor von Luis Diaz auf 3:0 und stimmten sich damit auf das Topspiel gegen Borussia Dortmund nach der Länderspielpause ein.

