Marie-Louise Eta - Aktuelle News und Hintergründe

Biografie

Marie-Louise Eta wurde 1991 in Dresden geboren. In ihrer aktiven Karriere als Fußballerin feierte sie große Erfolge wie den Gewinn der Champions League und den Titel bei der U20-WM.



2023 wurde Eta erste Co-Trainerin einer Männermannschaft in der Bundesliga und der Champions League beim 1. FC Union Berlin. Seit April 2026 verantwortet sie dort die Profimannschaft als Interimstrainerin.