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Marie-Louise Eta - Aktuelle News und Hintergründe

Marie-Louise Eta

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Marie-Louise Eta ist eine deutsche Fußballtrainerin und ehemalige Spielerin. Zur Zeit ist sie Interimscoach von Union Berlin und damit die erste Cheftrainerin in der Geschichte der Männer-Bundesliga. Aktuelle News und Hintergründe zu Marie-Louise Eta in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Marie-Louise Eta

  1. Union Berlins deutscher Mittelfeldspieler Aljoscha Kemlein erhält Anweisungen von Union Berlins Cheftrainerin Marie-Louise Eta am 18. April 2026 in Berlin.

    Wolfsburg sendet Lebenszeichen:Marie-Louise Eta verliert Debüt als Trainerin von Union

    mit Video8:58
  2. Marie-Louise Eta | Trainerin Union Berlin

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Trainerin: Eta schreibt Bundesliga-Geschichte

    Video1:23
  3. Union Berlins Trainerin Marie-Louise Eta

    Vor erstem Einsatz als Cheftrainerin:Union-Coach Eta verschiebt erneut Grenzen

    Video2:22
  4. Training 1. FC Union Berlin

    Nachrichten | heute journal:Sexistische Anfeindungen gegen Eta

    von Anja Fröhlich
    Video2:22
  5. Trainerin Marie-Louise Eta nimmt vor dem Spiel gegen den VFL Wolfsburg an einer Pressekonferenz teil.

    Union Berlins Cheftrainerin:Eta vor Bundesliga-Debüt: "Maximal erfolgreich sein"

    mit Video2:22
  6. Inka Grings, Fußballtrainerin

    Cheftrainerin Eta bei Union Berlin:Grings: "Entscheidend ist allein die fachliche Qualität"

    von Johannes Fischer
    mit Video1:37
  7. Livan Burcu (l-r), Tim Skarke und Derrick Köhn erhalten Anweisungen von Trainerin Marie-Louise Eta (2.v.l), aufgenommen am 14.04.2026

    Erste Einheit unter neuer Trainerin:Eta startet mit deutlicher Ansprache bei Union Berlin

    mit Video1:37
  8. Marie-Louise Eta

    Eta übernimmt bei Union Berlin:Historisches Novum im Männerfußball

    von Eike Papsdorf
    Video1:37
  9. Marie-Luise Eta wird bei Union Berlin zur ersten Bundesliga-Trainerin.

    Nachfolgerin von Steffen Baumgart:Das ist Union Berlins neue Trainerin Marie-Louise Eta

    von Stefan Bier
    Video0:56
  10. 1. FC Union Berlin - Marie-Louise Eta

    Erste Cheftrainerin in der Bundesliga:Social-Media-Hetze gegen Eta: Unions scharfe Antwort

    mit Video1:37
  11. Fußball: Bundesliga, 1. FC Union Berlin - Darmstadt 98, 19. Spieltag, An der Alten Försterei. Union Berlins Co-Trainerin Marie-Louise Eta lächelt.

    Nach Social-Media-Hetze:Union Berlin verteidigt Cheftrainerin Eta

    Video1:21
  12. Friederike Kromp | Trainerin Frauen Werder Bremen

    ZDF-Fußballexpertin über Eta:Kromp: "Es ist ein historisches Ereignis"

    Video2:54
  13. Marie-Louise Eta

    Union Berlin:Eta wird erste Cheftrainerin der Bundesliga

    Video1:36
  14. 1. FC Heidenheim - 1. FC Union Berlin

    Niederlage gegen Schlusslicht Heidenheim:Baumgart bei Union entlassen, Trainerin Eta übernimmt

    mit Video1:36
  15. Fußball-Trainerin Marie-Louise Eta

    Bundesliga: Erste Frau in diesem Amt:Union Berlin macht Eta zur Cheftrainerin

    von Jan Döhling
    Video0:40

Biografie

Marie-Louise Eta wurde 1991 in Dresden geboren. In ihrer aktiven Karriere als Fußballerin feierte sie große Erfolge wie den Gewinn der Champions League und den Titel bei der U20-WM.

2023 wurde Eta erste Co-Trainerin einer Männermannschaft in der Bundesliga und der Champions League beim 1. FC Union Berlin. Seit April 2026 verantwortet sie dort die Profimannschaft als Interimstrainerin.