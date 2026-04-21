Marie-Louise Eta - Aktuelle News und Hintergründe

Marie-Louise Eta
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Marie-Louise Eta ist eine deutsche Fußballtrainerin und ehemalige Spielerin. Zur Zeit ist sie Interimscoach von Union Berlin und damit die erste Cheftrainerin in der Geschichte der Männer-Bundesliga. Aktuelle News und Hintergründe zu Marie-Louise Eta in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zu Marie-Louise Eta
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Biografie
Marie-Louise Eta wurde 1991 in Dresden geboren. In ihrer aktiven Karriere als Fußballerin feierte sie große Erfolge wie den Gewinn der Champions League und den Titel bei der U20-WM.
2023 wurde Eta erste Co-Trainerin einer Männermannschaft in der Bundesliga und der Champions League beim 1. FC Union Berlin. Seit April 2026 verantwortet sie dort die Profimannschaft als Interimstrainerin.
2023 wurde Eta erste Co-Trainerin einer Männermannschaft in der Bundesliga und der Champions League beim 1. FC Union Berlin. Seit April 2026 verantwortet sie dort die Profimannschaft als Interimstrainerin.