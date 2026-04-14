Union Berlin: Marie-Louise Eta leitet erste Trainingseinheit

Premiere im Nieselregen: Marie-Louise Eta startet mit klaren Kommandos beim 1. FC Union Berlin. Vom Spielfeldrand verfolgt der mächtigste Mann im Verein die Einheit.

Unions Trainerwechsel sorgt international für viel Aufmerksamkeit. Marie-Louise Eta ist die erste Cheftrainerin in einer der Top-5-Ligen Europas und erhält viel Zuspruch, aber auch Häme. 14.04.2026 | 1:37 min

Gut gelaunt erschien Marie-Louise Eta um 10:56 Uhr zu ihrem ersten Training als Cheftrainerin des 1. FC Union Berlin. Mit einer kurzen, aber deutlichen Ansprache trommelte die 34-Jährige ihre Schützlinge zusammen, ehe die Übungseinheit begann. Fans durften beim viel beachteten Training nicht dabei sein. Man wolle sich voll und ganz auf die Spielvorbereitung konzentrieren, begründete der Verein die Entscheidung.

Dafür war der Medienauflauf so groß wie seit Jahren nicht mehr bei einem Union-Training. Rund 40 Vertreter, darunter auch internationale Presse, waren anwesend. Auch Präsident Dirk Zingler, die treibende Kraft hinter Etas Aufstieg, verfolgte die Einheit im Nieselregen vom Spielfeldrand.

"Es sind alle Augen auf sie gerichtet. Ich bin mir sicher, sie wird es sehr gut machen und Union stabilisieren", sagt Friederike Kromp über Marie-Louise Eta, der ersten Bundesliga-Cheftrainerin. 13.04.2026 | 2:54 min

Eta zunächst in der Rolle der Beobachterin

Eta wurde am späten Samstagabend als Nachfolgerin von Steffen Baumgart zur Cheftrainerin der Eisernen befördert. Sie ist die erste Frau in diesem Amt bei einem Bundesligisten. Das Engagement ist vorerst auf die restlichen fünf Partien im Saisonschlussspurt befristet.

Bei ihrer ersten Einheit hielt sich die gebürtige Dresdnerin zunächst zurück und schlüpfte in die Rolle der Beobachterin. Erst mit Beginn der Spielformen nach rund 25 Minuten übernahm Eta das Kommando.

Kehrt Union unter Eta in die Erfolgsspur zurück?

Erstmals wird Eta am Samstag (15:30 Uhr) an der Seitenlinie stehen, wenn die Berliner den Tabellenvorletzten VfL Wolfsburg empfangen. Ein Sieg wäre nicht nur der perfekte Einstand für die neue Trainerin. Union, das nur zwei der letzten 14 Spiele gewinnen konnte, würde so auch den direkten Abstieg abwenden.

Union Berlin trennt sich nach der 1:3-Niederlage in Heidenheim von Cheftrainer Steffen Baumgart. Für den Saisonendspurt setzen die Köpenicker auf Marie-Louise Eta und schreiben damit Geschichte. 13.04.2026 | 1:36 min

Die größte Energie könne durch einen Cheftrainerwechsel erzielt werden, befand Geschäftsführer Profifußball, Horst Heldt, und nannte als Argumente pro Eta:

Sie kennt das Stadion, kennt die Atmosphäre, kennt die Menschen und vor allen Dingen aber auch die Spieler. „ Union-Geschäftsführer Horst Heldt über Marie-Louise Eta

Als Unions Co-Trainerin habe sie 2023 bewiesen, dass sie die Führungsqualitäten habe, um erfolgreich zu arbeiten.

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Quelle: dpa