Eta Social-Media-Hetze ausgesetzt: Unions scharfe Antwort

Seit ihrer Ernennung zur ersten Cheftrainerin in der Fußball-Bundesliga sieht sich Marie-Louisa Eta im Netz heftigen Beleidigungen ausgesetzt. Nun antwortet Union Berlin darauf.

Mit Marie-Louise Eta steht erstmals eine Frau an der Seitenlinie in der Bundesliga. Das ist die neue Trainerin des 1. FC Union Berlin. 13.04.2026 | 0:56 min

Nach der Beförderung von Marie-Louise Eta zur Cheftrainerin der Männer-Mannschaft hat sich der 1. FC Union Berlin energisch gegen sexistische und abfällige Kommentare in den sozialen Medien gewehrt.

"Ich habe das mitbekommen, aber ich weigere mich auch, das tatsächlich zu lesen und mich damit zu identifizieren oder mir irgendeinen Mist nur vor Augen zu führen", sagte Geschäftsführer Horst Heldt bei einer Pressekonferenz der Eisernen.

Marie-Louise Eta ist die erste Cheftrainerin in der Männer-Bundesliga. Im Netz kursieren sexistische und abfällige Kommentare. Union Berlin wehrt sich gegen die Hetze und verteidigt Eta. 13.04.2026 | 1:21 min

Eta vorerst Interimstrainerin bei Union

In den Gesprächen mit Eta seien die verbalen Ausfälle kein Thema gewesen. "Ich finde es wahnsinnig, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen in der heutigen Zeit, uns rechtfertigen müssen."

Wir reden hier von einer hochkompetenten Führungspersönlichkeit. „ Geschäftsführer Horst Heldt

Die 34-Jährige soll die Eisernen in den letzten fünf Saisonspielen betreuen.

Union Berlin trennt sich nach der 1:3-Niederlage in Heidenheim von Cheftrainer Steffen Baumgart. Für den Saisonendspurt setzen die Köpenicker auf Marie-Louise Eta und schreiben damit Geschichte. 13.04.2026 | 1:36 min

Union prangert Sexismus direkt an

Zuvor hatte der Club bereits auf Social-Media-Posts direkt reagiert. "Aber genau das bist du, ein Sexist", antworten die Köpenicker beispielsweise auf X auf einen herablassenden Beitrag eines Nutzers. Dieser hatte geschrieben: "Der Bundesliga Trainer, der gegen sie verliert, hat für immer sein Gesicht verloren. Es gibt, glaube ich, kaum etwas Peinlicheres."

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Union Berlins Kommunikationschef lobte seine Mitarbeiter für diese klare Replik. Man habe sich ein "bisschen in die Social-Media-Schlacht hineingestürzt", sagte Christian Arbeit. Man müsse sich "streckenweise schämen, was für Menschen sich trauen, öffentlich sich in einer Weise zu entblößen, dass man ja eigentlich kaum Worte dafür findet", ergänzte er.

Vergleich mit erster Frau im Weltall

Arbeit zog einen Vergleich zwischen Eta und der ersten Frau im Weltall, Walentina Tereschkowa im Jahr 1963. Eta habe mit ihrer Rolle als erste Frau in der Chefverantwortung eines Männer-Bundesligisten "einen pragmatischen Umgang", versicherte er.

"Es sind alle Augen auf sie gerichtet. Ich bin mir sicher, sie wird es sehr gut machen und Union stabilisieren", sagt Friederike Kromp über Marie-Louise Eta, der ersten Bundesliga-Cheftrainerin. 13.04.2026 | 2:54 min

Die 34-Jährige war bei der Pressekonferenz des Clubs selbst allerdings nicht anwesend, sie wird erstmals am Donnerstag (14 Uhr) in der Vorbereitung auf ihre Premieren-Partie gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15:30 Uhr) öffentlich sprechen.

Heldt und Arbeit merkten auch an, dass sie gerade aus der Fußball-Branche viel positives Feedback für ihre Personalentscheidung nach der Trennung von Chefcoach Steffen Baumgart erhalten hätten.

Regierender Bürgermeister mit Fauxpas

Zu den Personen, die ausschließlich positive Worte für den Meilenstein im Männer-Fußball fanden, gehörte unter anderem Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner. "Respekt und Anerkennung an den FC Union Berlin für diese Entscheidung. Ein starkes Signal für den Profifußball und für Frauen im Spitzensport", äußerte der CDU-Politiker.

Dass Wegner den Doppelnamen der 34-Jährigen falsch schrieb und bei Louise den Buchstaben o vergaß, begründete er nach einem Hinweis des Bundesligisten so: "Da waren wir so überwältigt…".

Heldt zu Eta-Zukunft: "Nicht sinnvoll, etwas auszuschließen"

Interimstrainerin Marie-Louise Eta könnte unter Umständen auch über die laufende Saison hinaus beim Fußball-Bundesligisten Union Berlin in der Verantwortung bleiben.

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"Wir werden allen Fokus auf das Spiel gegen Wolfsburg legen. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre es nicht sinnvoll, irgendwas auszuschließen. Wir haben einen grundsätzlichen Plan. Wie es dann weitergeht, werden wir sehen", sagte Horst Heldt, Unions Geschäftsführer Profifußball, bei einer Pressekonferenz am Montag.

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Quelle: dpa, SID