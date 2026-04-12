Lange hat's gedauert, jetzt die Premiere: Marie-Luise Eta ist die erste Cheftrainerin in der Fußball-Bundesliga der Männer. Für ihren Klub weniger ungewöhnlich als man denkt.

Marie-Luise Eta im November 2022 als Hospitantin im Training bei den Bundesliga-Männern von RB Leipzig. Quelle: Imago / Picture Point LE

Das erste Training nach der abrupten Beförderung von Marie-Luise Eta zur Chefin an der Seitenlinie von Union Berlin hat am Sonntag zwar noch Assistenztrainer Sebastian Bönig geleitet. Doch schon am kommenden Samstag wird die 34-Jährige ihre historische Premiere als Cheftrainerin in der Fußball-Bundesliga geben.

Marie-Luise Eta auch über Deutschland hinaus ein Novum

Marie-Luise Eta ist nicht nur in der Bundesliga ein Novum, auch in den fünf Top-Ligen Europas gab es bislang noch nie eine Frau, die einen Erstliga-Klub hauptverantwortlich trainierte.

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Alles zum Bundesliga-Abendspiel FC St. Pauli - FC Bayern München. Dazu die weiteren Samstagsspiele, unter anderem BVB - Leverkusen. Studiogast: Haris Tabaković (TSG Hoffenheim) 11.04.2026 | 80:11 min

"Ich freue mich, dass mir der Verein diese anspruchsvolle Aufgabe anvertraut. Eine Stärke von Union war und ist es, in solchen Situationen gemeinsam alle Kräfte zu bündeln", sagte die gebürtige Dresdnerin nach dem überraschenden Aus von Coach Steffen Baumgart, das in der Nacht zum Sonntag bekanntgegeben worden war.

Und natürlich habe ich die Überzeugung, dass wir mit dem Team die entscheidenden Punkte holen. „ Cheftrainerin Marie-Luise Eta

Für Marie-Luise Eta ist es die zweite Premiere. Von November 2023 bis Mai 2024 war sie die erste Co-Trainerin in der Bundesliga (und sogar auch in der Champions League), nachdem sich der Verein von Trainer Urs Fischer getrennt hatte.

Marie-Luise Eta - ihre Stationen

Als Spielerin 2007 - 2011: Turbine Potsdam II

2008 - 2011: Turbine Potsdam

2011 - 2012: Hamburger SV

2012 - 2014: BV Cloppenburg

2014 - 2018: Werder Bremen Als Trainerin 2018 - 2019: Werder Bremen U13

2019 - 2021: Werder Bremen U14

2019 - 2020: Deutschland U19-Juniorinnen (Co-Trainerin)

2020 - 2022: Deutschland U15-Juniorinnen (Co-Trainerin)

2021 - 2022: Werder Bremen U15 (Co-Trainerin)

2022 - 2023: Deutschland U17-Juniorinnen (Co-Trainerin)

2023 - 2025: Union Berlin U19 (Co-Trainerin)

2023 - 2024: Union Berlin (Co-Trainerin; interim)

2025 - 11.4.2026: Union Berlin U19

Seit 12.4. 2026: Union Berlin (interim)

Eta gewann als Spielerin mit Turbine Potsdam dreimal die deutsche Meisterschaft und 2010 den Titel in der Champions League. Mit 26 Jahren musste sie ihre aktive Karriere aufgrund mehrerer Verletzungen aufgeben und stürzte sich voller Elan in die Laufbahn als Trainerin. Zuletzt betreute sie bei Union die U19-Junioren.

Marie-Luise Eta auch ein Lösung für länger?

Etas Einsatz in den letzten fünf Saisonspielen gibt den Union-Verantwortlichen Zeit bei der Trainersuche. Im Kandidatenkreis dabei könnte auch die Platzhalterin selbst sein, die im Sommer eigentlich das Frauenteam übernehmen soll.

Bei einem erfolgreichen Abschneiden in den kommenden Begegnungen könnte sie sich als beste Lösung entpuppen und ihre Premierenzeit in der kommenden Spielzeit ausbauen. Die Wertschätzung für sie in der Klub-Führung ist riesig.

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1. FC Köln René Wagner (geb. am 17.07.1988) hat als bisheriger Co-Trainer am 22. März 2026 die Nachfolge vom entlassenen Trainer Lukas Kwasniok übernommen. Quelle: Imago

Quelle: dpa