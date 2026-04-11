Der FC Bayern hat den Torrekord der Bundesliga gebrochen und kann am nächsten Sonntag die Meisterschaft feiern. Nach dem 5:0 in St. Pauli kommen die Bayern auf 105 Treffer.

Der FC Bayern mit Jamal Musiala und Michael Olise hat schon fünf Spieltage vor Saisonende den Torrekord der Bundesliga gebrochen. Quelle: firo Sportphoto

Torrekord geknackt und locker warmgeschossen für Real Madrid: Der FC Bayern hat vier Tage vor dem Champions-League-Showdown gegen die Königlichen seine Hausaufgaben in der Bundesliga gewissenhaft erledigt. Beim FC St. Pauli setzte sich das durchrotierte Starensemble von Trainer Vincent Kompany mit 5:0 (1:0) durch.

Jamal Musiala (9.) und Leon Goretzka (53.) sorgten dafür, dass ihr Team den fast 54 Jahre alten Bestwert von 101 Saisontreffern von Gerd Müller und Co. übertraf. Michel Olise (54.), Nicolas Jackson (65.) und Raphael Guerreiro (88.) legten dann weiter nach - die Bayern stehen somit bei 105 Toren.

Mit dem 2:2 nach 0:2-Rückstand hätte Bayern in Freiburg gut leben können, doch die Münchner wollen mehr: Lennart Karl trifft in der Nachspielzeit gegen den am Ende konsternierten SC noch zum 3:2. 06.04.2026 | 13:13 min

Bayern sind bereit für Real Madrid

Kompany konnte zufrieden verfolgen, dass seine Mannschaft voll im Rhythmus blieb und die Vorbereitung auf den Real-Gipfel mit einem guten Gefühl angehen kann. St. Pauli verpasste unterdessen die erhoffte Überraschung klar und nicht-einkalkulierte "Bonuspunkte" gegen den Branchenprimus. Das Team von Trainer Alexander Blessin bleibt auf dem Relegationsplatz 16 in großer Gefahr.

Der Fokus der Bayern lag auf dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League, dies belegte der Verzicht auf etliche Leistungsträger. Insgesamt sieben Wechsel im Vergleich zur Partie in Madrid (2:1) nahm Kompany vor. Einzig Kapitän Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Konrad Laimer und Michael Olise standen erneut von Beginn an auf dem Rasen.

Luis Diaz kurz vor der Pause, Harry Kane kurz danach und ein überragender Manuel Neuer: Bayern München gewinnt bei Real Madrid das Viertelfinal-Hinspiel mit 2:1. 08.04.2026 | 2:59 min

Musiala trifft ins Tor und dann den Pfosten

Das umgebaute Team machte aber schnell ernst. Laimer fand den Kopf von Musiala, dem Oliver Kahn jüngst mit vieldiskutierten Aussagen einen WM-Verzicht nahegelegt hatte. Der 23-Jährige freute sich sichtlich über seinen zweiten Saisontreffer und hätte fast den dritten folgen lassen. Doch Musiala traf nach typischem Dribbling nur den Innenpfosten (27.).

Die Bayern dominierten, St. Pauli hielt aber mutig dagegen und kam seinerseits zur großen Ausgleichschance: Mathias Pereira Lage scheiterte letztlich am langen Bein von Min-Jae Kim (30.). Auch danach blieben die Gastgeber durchaus gefällig in ihren schnellen Vorstößen.

Mit dem 1:1 gegen den FC St. Pauli gelingt Union Berlin ein kleiner Schritt in Richtung vorzeitiger Klassenerhalt. Weitaus weniger nützt der Punkt den Hamburgern. 06.04.2026 | 7:06 min

Goretzka erzielt historisches Tor

Im zweiten Durchgang sorgten die Münchner dann schnell für klare Verhältnisse. Erst trug sich Goretzka technisch anspruchsvoll mit einem Volleyschuss in die Geschichtsbücher ein, dann vollendete Olise ins lange Eck und konnte sich einen provokanten Jubel vor den St. Pauli-Fans nach Pfiffen gegen ihn nicht verkneifen.

Als die Partie entschieden war, wechselte Kompany rasch Kimmich, Laimer und Olise aus, um Kräfte für den Real-Kracher zu sparen. Dann traf auch noch Jackson. Kurz vor Schluss feierte der 18-jährige Bara Ndiaye sein Bundesligadebüt bei den Bayern.

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.