Marie-Louise Eta verliert Debüt als Trainerin von Union

Mit ihrem ersten Spiel als Trainerin von Union Berlin schreibt Marie-Louise Eta Bundesliga-Geschichte. Die drei Punkte im Krisenduell sichert sich aber der VfL Wolfsburg mit 2:1.

Marie-Louise Eta gibt Anweisungen an Mittelfeldspieler Aljoscha Kemlein. Quelle: AFP

Trainer-Pionierin Marie-Louise Eta hat bei ihrem historischen Debüt für Union Berlin eine bittere Niederlage kassiert. Im ersten Spiel eines weiblichen Chefcoaches in der Fußball-Bundesliga verloren die Eisernen gegen den schwer kriselnden VfL Wolfsburg mit 1:2 (0:1).

Union muss in Tabelle nach unten blicken

Nach der Pleite muss sich Union im Abstiegskampf wieder ernsthaft nach unten orientieren, während der VfL Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt schöpfte. Die Wolfsburger Patrick Wimmer (11.) und Dzenan Pejcinovic (46.) trafen für die Wölfe mit zwei schönen Distanzschüssen.

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Die Berliner kamen durch Oliver Burke (86.) nur zum Anschluss und stehen nun sechs Punkte vor Relegationsrang 16, den der FC St. Pauli belegt. Die Wolfsburger auf Abstiegsrang 17 rückten durch den ersten Erfolg nach zwölf Spielen ohne Sieg bis auf zwei Punkte an die Kiezkicker heran.

Alle Augen auf Trainerin Eta

Die Berufung der vorherigen U19-Trainerin Eta zur Nachfolgerin des am vergangenen Wochenende entlassenen Steffen Baumgart hatte im Vorfeld überall in Europa hohe Wellen geschlagen.

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Auch vor dem Anpfiff am Samstag waren alle Augen auf die Interimstrainerin gerichtet, die ab Sommer Unions Frauenteam übernehmen soll.

Kurze Vorbereitungszeit auf erstes Spiel

Nach dem Schlusspfiff rief Eta die Spieler direkt wieder zu sich und schwor das Team auf den weiteren Abstiegskampf ein. Für die Trainerin sei es "natürlich schwierig" gewesen, in der kurzen Zeit "die neuen Inhalte so reinzukriegen, dass du gleich alles umsetzen kannst", sagte Unions Kapitän Christopher Trimmel.

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"Das wäre für jeden Trainer schwierig gewesen." Trotz der Niederlage sei aber "vieles" aufgegangen: "Das war eine gute, positive Woche, auch auf dem Platz war es wirklich in Ordnung", so Trimmel weiter.

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Quelle: SID