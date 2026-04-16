Unions Cheftrainerin Eta: Erfolgsdenken unabhängig vom Geschlecht

Marie-Louise Eta fiebert ihrem Debüt als Cheftrainerin von Fußball-Bundesligist Union Berlin entgegen. Sie wisse aber auch um die "gesellschaftliche Bedeutung" ihrer Personalie.

Als erste Frau wird Marie-Louse Eta an der Seitenlinie bei einem Bundesligisten stehen. Vor dem Spiel äußert sie sich noch einmal. 16.04.2026 | 0:35 min

Marie-Louise Eta war in den vergangenen Tagen in aller Munde, jetzt sprach die erste Cheftrainerin in der Geschichte der Fußball-Bundesliga der Männer im prall gefüllten Medienraum von Union Berlin selbst. Nicht nur angesichts des Rummels um ihre Person ist sich die 34-Jährige der Bedeutung ihrer Anstellung bewusst.

Ich weiß, dass das eine gesellschaftliche Wirkung und Bedeutung hat und irgendwie auch eine Signalwirkung vielleicht. „ Bundesliga-Trainerin Marie-Louise Eta

Vor dem wichtigen Spiel der "Eisernen" gegen den VfL Wolfsburg sagte Eta: "Es ist auch schön, wenn sich dadurch vielleicht Wege und Türen öffnen, Inspiration dadurch geschaffen wird."

Dass auch junge Mädchen vielleicht sehen, was alles möglich ist. „ Bundesliga-Trainerin Marie-Louise Eta

Mit Marie-Louise Eta steht erstmals eine Frau an der Seitenlinie in der Bundesliga. Das ist die neue Trainerin des 1. FC Union Berlin. 13.04.2026 | 0:56 min

Eta: "Freue mich, wenn es dann um Fußball geht"

Die 34-jährige Eta, die den entlassenen Steffen Baumgart an der Seitenlinie ablöst, ist die erste Bundesliga-Cheftrainerin. Im November 2023 hatte sie als erste Co-Trainerin in der Bundesliga bereits Geschichte geschrieben.

Etas Beförderung zur Cheftrainerin, als erste Frau in Europas fünf Top-Ligen der Männer, hatte international für Aufmerksamkeit gesorgt. "Ich freue mich, wenn es dann losgeht und es dann auch um Fußball gehen wird", sagte Eta am Donnerstag. Sie übernimmt Union auf Rang elf, sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Vorgänger Baumgart wünscht Eta viel Erfolg

Ihr Vorgänger Steffen Baumgart meldete sich auch, erzählte die 34-Jährige. "Ich habe eine Sprachnachricht bekommen von Steffen und habe mich darüber sehr gefreut. Er hat viel Glück gewünscht für die nächsten Spiele und war sehr positiv und leidenschaftlich."

Mit den Hasskommentaren und sexistischen Äußerungen in den Sozialen Netzwerken zu ihrer Beförderung beschäftigte sich die Trainerin nicht. "Es sagt mehr über die aus, die das ins Netz stellen als über die, über die was losgelassen wird", sagte Eta. Union Berlin hatte die Hass-Nachrichten massiv angeprangert.

"Es sind alle Augen auf sie gerichtet. Ich bin mir sicher, sie wird es sehr gut machen und Union stabilisieren", sagt Friederike Kromp über Marie-Louise Eta, der ersten Bundesliga-Cheftrainerin. 13.04.2026 | 2:54 min

Eta: "Mir geht es schon immer um Fußball

Es sei für sie nun das Wichtigste, sich bestmöglich auf das Duell mit Wolfsburg (Samstag, 15:30 Uhr) vorzubereiten und dieses positiv zu bestreiten. "Mir geht es schon immer um Fußball, mir geht es um die Zusammenarbeit mit Menschen und das was mir am meisten Spaß macht:

Im Zusammensein und im Miteinander maximal erfolgreich zu sein. „ Union-Trainerin Marie-Louise Eta

Eta betreut die Profi-Mannschaft der Männer zunächst bis Saisonende. Ob die Trainerin, die ab Sommer eigentlich Unions Frauen in der Bundesliga übernehmen soll, langfristig bei den Männern bleibt, ist noch offen. Den Rückhalt des Klubs spüre sie jedenfalls.

Mir wird hier vertraut, ich freue mich über das Vertrauen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. „ Union-Trainerin Marie-Louise Eta

Geschäftsführer Horst Heldt ließ zu Wochenbeginn die Tür bewusst offen für ein Dauer-Engagement bei den Männern: "Zum jetzigen Zeitpunkt wäre das nicht sinnvoll, irgendwas auszuschließen. Wir haben grundsätzlich einen Plan, wie es dann auch weitergeht. Aber das werden wir dann sehen."

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Quelle: SID, dpa