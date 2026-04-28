Champions League: Presse feiert Spektakel Paris - München

Der FC Bayern verliert das Halbfinal-Hinspiel bei Paris Saint-Germain. Das Offensivspektakel ist aber vor allem Werbung für den Fußball. Die Pressestimmen.

Bayern Münchens Jonathan Tah kommt vor Desire Doue zum Kopfball Quelle: Franck Fifa / AFP

In einem historischen Offensivspektakel der Extraklasse verliert Bayern München das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League mit 4:5 (2:3) bei Paris Saint-Germain. Die internationalen Medien bemühen Superlative.

Frankreich

L’Équipe: "PSG darf von einem zweiten Champions-League-Titel in Folge träumen: Nach einem außergewöhnlichen Spiel hat es sich einen kleinen Vorsprung gegenüber dem deutschen Giganten verschafft. Das Rückspiel in München verspricht spannend zu werden."

Le Figaro: "Ein Fußballspektakel der Extraklasse. Ein Spiel, das in die Geschichte der Champions League eingehen wird."

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Spanien

Marca: "PSG gewinnt ein legendäres Spiel. Das reinste Chaos in Paris. Das Duell wurde als Finale vor dem Finale angekündet und hielt, was es versprach. Über dieses Spiel wird man noch jahrelang sprechen. Es ist schwer vorstellbar, dass aus diesem Duell nicht der Titelgewinn hervorgeht."

AS: "Ein Wahnsinn für die Geschichtsbücher, eine Ode an den Fußball. Neun Tore in einer historischen Nacht, die ein unübertreffliches Rückspiel erwarten lassen. Alle Stars glänzten in der Pariser Nacht."

Mundo Deportivo: "PSG und Bayern schaffen ein Fußball-Meisterwerk."

Sport: "PSG übersteht Bayern in einem Fußball-Spektakel. Luis Díaz' Leistung war wahrhaft meisterhaft. Sein Tor zum 5:4 war ein wahres Kunstwerk."

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England

BBC: "PSG geht nach einem der besten Spiele, die man je gesehen hat, mit einem Ein-Tor-Vorsprung ins Rückspiel. Trage die zweite Etappe in deinen Kalender ein."

The Guardian: "Gab es jemals ein Fußballspiel wie dieses? In einer strahlenden, mitreißenden, leicht verrückten Nacht im Parc des Princes lieferten Paris Saint-Germain und Bayern München etwas ab, das sich wie eine ganz andere Kategorie menschlicher Aktivität anfühlte."

The Athletic: "Paris Saint-Germain und Bayern München liefern sich einen Champions-League-Klassiker. Am Ende ist es der Titelverteidiger, der nach 90 Minuten atemberaubender Action mit einem knappen Vorsprung ins Rückspiel der nächsten Woche geht."

The Sun: "PSG gewinnt das 'Spiel des Jahrhunderts'. DAS hätte das Finale sein sollen - Gott sei Dank ist es das nicht und wir dürfen nächste Woche alles noch einmal machen."

Italien

Gazzetta dello Sport: "PSG und Bayern, ihr seid der Wahnsinn! Magische Momente, Pfostentreffer und neun Tore im Spiel des Jahres."

Corriere dello Sport: "Magie und Tore am Fließband."

Überzahl eiskalt ausgenutzt: Luiz Diaz' Tor in der 89. Minute bringt den Bayern gegen Real nach einer Achterbahnfahrt das erlösende 3:3. Michael Olise setzt dem Spiel mit dem 4:3 die Krone auf. 15.04.2026 | 2:59 min

Österreich

Kurier: "Wird es so spektakulär werden wie der Viertelfinal-Klassiker Bayern - Real? Und könnte das vorweggenommene Finale der Champions League zu sehen sein? Beide Fragen sind nach dem Semifinal-Hinspiel in Paris kurz zu beantworten: Ja!"

Kronenzeitung: "PSG und Bayern liefern sich epische CL-Nacht. Attraktiver kann Fußball nicht sein."

Schweiz

Blick: "Fußball-Herz, was willst du mehr? Das Spiel ist der nackte, pure Wahnsinn! Wohl eines der besten aller Zeiten!"

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Quelle: dpa, SID