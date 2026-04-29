Nach dem denkwürdigen Halbfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Paris und den Bayern schwärmt PSG-Trainer Luis Enrique. Vincent Kompany hadert mit einigen Entscheidungen.

PSG-Trainer Enrique: "Das beste Spiel, bei dem ich dabei war"

Luis Enrique Quelle: firo Sportphoto

Luis Enrique hat in seiner Trainerlaufbahn schon so einiges erlebt - und doch musste sich auch der 55-Jährige nach diesem völlig irren Champions-League-Abend kneifen. "Das war das beste Spiel, bei dem ich als Trainer dabei war, ohne Zweifel", schwärmte der Coach von Titelverteidiger Paris Saint-Germain nach dem historischen 5:4 (3:2) im Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern.

"Ich habe noch nie eine solche Intensität, ein solches Tempo und ein solches physisches Niveau gesehen. Wir müssen allen gratulieren", sagte Enrique:

Wir haben heute den Sieg verdient, wir haben ein Unentschieden verdient und wir haben die Niederlage verdient. Es war ein fantastisches Spiel. „ Paris-Trainer Luis Enrique

Auch Pavlovic begeistert

Bayerns Mittelfeld-Regisseur Aleksandar Pavlovic schlug ähnliche Töne an: "Als Fan und für uns Spieler auf dem Platz war es ein brutales Spiel", so der deutsche Nationalspieler im ZDF-Interview. "Von einem 2:5-Rückstand so zurückzukommen zeugt von Stärke und Mentalität. Wir sind Stolz auf uns und werden in München mehr als alles geben, um ins Finale einzuziehen."

Nach der spektakulären 4:5-Niederlage gegen Paris im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals spricht Bayerns Aleksandar Pavlovic im Interview bei ZDF-Reporterin Lili Engels. 29.04.2026 | 4:07 min

Kompany hadert mit Schiedsrichter-Entscheidungen

Der Coach der Münchner, Vincent Kompany, stieg dagegen nicht auf die Jubelarien von Enrique und Pavlovic ein. Kompany konnte das Fußball-Spiel aufgrund einer Gelbsperre nur von der Tribüne des Prinzenparks aus verfolgen konnte.

"Natürlich müssen wir eine Standardsituation immer besser verteidigen", sagte der Belgier bezogen auf das zwischenzeitliche 2:1 für Paris, dass Joao Neves nach einer Ecke erzielte. "Aber das war keine Ecke. Ein Spieler hat dann was zum Schiedsrichter gesagt, der hat dann seine Meinung geändert und die Ecke dann gegeben und dann bekommen wir ein Gegentor."

Bayern-Trainer Vincent Kompany spricht nach der Niederlage im Champions-League-Halbfinal-Hinspiel gegen Paris im ZDF-Interview bei Lili Engels. 29.04.2026 | 2:04 min

Und auch den Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:3 aus Münchner-Sicht sah er kritisch: "Ich muss jetzt nochmal die Regeln lesen. Der Ball geht ja zuerst an den Körper und dann an die Hand. Man kann natürlich immer sagen, dass wird irgendwann ausgeglichen, aber wir sind in einem Champions-League-Halbfinale. Da sind Details wichtig."

Sport : Champions League - 2025/26 Immer mittwochs ab 23 Uhr: Die wichtigsten Spiele der Champions League streamen.

Trotz allem entlockte dieses Spiel natürlich auch dem Bayern-Coach ein Lob: "Ich möchte nicht schmälern, was die Mannschaft heute wieder geleistete hat für unsere Fans, für dieses Ziel, welches wir haben. Paris kommt jetzt nach München."

Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de - immer mittwochs ab 23 Uhr.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID, ZDF