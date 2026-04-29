Bayern und Paris lieferten im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals eine denkwürdige Partie. Dabei brachen sie auch einige Rekorde.

Bayern-Trainer Vincent Kompany spricht nach der Niederlage im Champions-League-Halbfinal-Hinspiel gegen Paris im ZDF-Interview bei Lili Engels. 29.04.2026 | 2:04 min

Das Giganten-Halbfinale zwischen Titelverteidiger Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München hat schon nach dem irren Neun-Tore-Spektakel im Hinspiel einen Platz in den Geschichtsbüchern der Champions League sicher.

Schon ein Spiel allein hat für ein paar Rekorde gesorgt. So machte der verwandelte Handelfmeter von Ousmane Dembélé in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Partie zum ersten Halbfinale überhaupt mit fünf Toren vor der Pause.

Nach der spektakulären 4:5-Niederlage gegen Paris im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals spricht Bayerns Aleksandar Pavlovic im Interview bei ZDF-Reporterin Lili Engels. 29.04.2026 | 4:07 min

Ebenso gab es noch nie ein Halbfinale mit neun Toren. Der bisherige Rekord lag bei sieben - zuletzt gesehen vergangene Saison beim 4:3 von Inter Mailand gegen den FC Barcelona im Rückspiel.

Spiel verpasste weiteren Rekord knapp

Einen weiteren Rekord verpasst das Spiel ganz knapp. Ein Tor mehr und sie hätten die Bestmarke für die meisten Tore in einem K.O.-Spiel der Champions League eingestellt. Die hält der deutsche Rekordmeister übrigens selbst - mit seinem 8:2-Sieg gegen den FC Barcelona 2020 im Viertelfinale.

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Und ein Rückspiel gibt es ja für beide Teams noch, um weiter auf Rekordjagd zu gehen. Sollten beim Duell in München am kommenden Mittwoch vier Tore oder mehr fallen, hätte man auch die Bestmarke für die meisten Tore in einem K.O.-Duell gebrochen. Und zum Rekord für die meisten Tore in einer Champions-League-Saison fehlt beiden Mannschaften auch nicht mehr viel:

Den hält aktuell der FC Barcelona mit 45 Treffern in 16 Spielen aus der Saison 1999/2000. Die Pariser stehen nach 15 Spielen bei 43 Toren, der FC Bayern hat mit 42 Treffern einen weniger auf dem Konto - war allerdings auch direkt für das Achtelfinale qualifiziert und hat zwei Spiele weniger als Paris auf dem Konto.

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