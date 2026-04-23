Champions League: Warum PSG gegen Bayern ein Giganten-Duell ist

Der FC Bayern geht in Topform ins Halbfinale der Champions League. Dort wartet mit dem rechtzeitig in den Flow gekommenen Titelverteidiger PSG nun die schwerst mögliche Prüfung.

Das Champions-League-Halbfinale Bayern München gegen Paris Saint-Germain ist ein Duell der Giganten. Trainer Luis Enrique hat bei PSG in kurzer Zeit eines der stärksten Teams der Welt geformt. 23.04.2026 | 14:45 min

Normalerweise gilt es als Krönung eines Wettbewerbs, wenn die beiden besten Mannschaften im Endspiel stehen. In der laufenden Saison in der Champions League scheint es dazu nicht zu kommen. Treffen sich der FC Bayern München und Paris Saint-Germain doch bereits im Halbfinale.

Titelverteidiger gegen Bayern in Topform

Der Titelverteidiger aus Frankreich gegen einen deutschen Rekordmeister in absoluter Topform: Das verspricht in den beiden Begegnungen am 28. April zunächst in Paris und dann am 6. Mai im Rückspiel in München Fußball-Vergnügen auf allerhöchstem Niveau

Ich glaube, dass Bayern und PSG derzeit die Mannschaften mit dem besten Kader, dem besten Spielkonzept und dem besten Fußball in ganz Europa sind. „ Jaume Marcet, Journalist und Moderator

Hinter der Stärke der beiden Vereine stehen mit Luis Enrique und Vincent Kompany zwei außergewöhnliche Trainer, die ihre Klubs auf ein neues Niveau gehoben haben. Luis Enrique sei "ein super sympathischer, super optimistischer Typ mit viel Persönlichkeit", schwärmt der spanische Journalist Jaume Marcet, der den Coach bereits auf dessen erster Station bei der zweiten Mannschaft des FC Barcelona begleitete, in der Sendung Bolzplatz.

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PSG ohne Megastars so gut wie noch nie

Zweifellos ist Luis Enrique die entscheidende Figur hinter dem neuen PSG, das seit der Abkehr von einer Personalpolitik der Megastars so gut Fußball spielt wie nie zuvor. "Für mich gehört er zu den drei besten Trainern der Welt - wenn er nicht sogar der Beste ist", so Marcet über seinen Landsmann. "Ich glaube, er hat einen fantastischen Weg gefunden, mit seinem Team zusammenzuarbeiten."

Genau im Wort Team steckt nach Ansicht vieler Experten der Schlüssel für Luis Enriques erfolgreiche Arbeit, die PSG in der vergangenen Saison endlich den lang ersehnten Titel in der Königsklasse beschert hat.

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Luis Enrique krempelte Paris komplett um

Schon in seiner Zeit in Barcelona habe der Trainer Luis Enrique gezeigt, dass er eine Mannschaft wolle, "die wie ein gut geöltes Uhrwerk läuft und nicht nur eine Ansammlung von Einzelkämpfern ist", erinnert sich Marcet.

Nach diesen Vorstellungen baute der Trainer gemeinsam mit Sportdirektor Luis Campos dann auch den Kader von PSG um. Die Zeiten des Pariser Superstar-Ensembles mit Lionel Messi, Neymar oder Kylian Mbappé sind Geschichte. Stattdessen wurden - für immer noch viel Geld - vor allem junge Spieler verpflichtet, die das Team in der vergangenen Spielzeit zum zweitjüngsten der Top 5-Ligen machten.

PSG ist eine Mannschaft, die zusammen spielt, zusammen presst, zusammen attackiert, zusammen verteidigt. Eine komplette Mannschaft. „ Margot Dumont, Journalistin

Pressing und mehr: Die viele Qualitäten von PSG

Als eigentlichen Luis Enriques eigentlichen Geniestreich bezeichnet Margot Dumont, Reporterin bei Canal+, aber die Versetzung von Ousmane Dembélé ins Sturmzentrum. Dort zeigt der frühere Dortmunder bis dahin ungeahnte Stärken. Als Gesicht und Führungsfigur der Pariser Pressingmaschine gewann Dembélé im vergangenen Jahr sogar den Ballon d'Or.

Weitere herausragende Qualitäten der PSG-Elf sind das Außenverteidiger-Duo Achraf Hakimi und Nuno Mendes, die ständigen Positionswechsel der Offensivkräfte Desiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia oder Bradley Barcola sowie die Klasse im Konter.

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Was spricht für Paris, was für die Bayern?

Gerade im Umschaltspiel sieht Champions-League-Kommentator Hannes Hermann dann auch eine Gefahr im anstehenden Halbfinale für die Bayern, die "in der Rückwärtsbewegung bei Kontern ein bisschen anfällig sind".

Auf der anderen Seite wissen die Münchner mit Michael Olise, Harry Kane und Luis Diaz die treffsicherste Angriffsreihe Europas in ihren Reihen. Das Trio bringt alle Voraussetzungen mit, um das aggressive, risikoreiche Spiel der Franzosen eiskalt zu bestrafen.

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Auch auf der Torhüterposition scheint Paris nach dem Verkauf von Gianluigi Donnarumma eher schwächer zu sein als im Vorjahr. "Es ist für mich die einzige Position in der Mannschaft, in der PSG ein Downgrade erlebt hat“, findet Hermann. Für den eigentlich als neuen Stammtorwart vorgesehenen Lucas Chevalier stand zuletzt Matvei Safonov zwischen den Pfosten.

Bayern gegen PSG - ein Duell der Giganten

Nicht täuschen lassen sollte man sich derweil von der eher schwächeren Ligaphase des Titelverteidigers und auch nicht vom damaligen 2:1-Erfolg der Münchner. "Jetzt ist PSG nach meinem Empfinden deutlich besser drauf. Sie sind in einem super Flow und haben wieder ein echt gutes Gefühl entwickelt."

Damit scheint tatsächlich alles angerichtet für ein Duell der Giganten.

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