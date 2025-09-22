Gala in Paris:Ballon d'Or für Dembélé und Bonmati
Der Franzose Ousmane Dembélé hat den Ballon d'Or 2025 geholt. Bei den Frauen wurde zum dritten Mal in Folge die Spanierin Aitana Bonmati mit der begehrten Fußball-Trophäe ausgezeichnet.
In Paris ist der Ballon d'Or vergeben worden. Zum besten Spieler gewählt wurde Ousmane Dembélé von Paris Saint-Germain vor dem Spanier Lamine Yamal. Den Ballon d‘Or feminin für die beste Spielerin erhält wieder Aitana Bonmati. Die Spielerin vom FC Barcelona gewann den Preis zum dritten Mal in Folge.
Das beste Team des Jahres sind die Champions-League-Siegerinnen vom FC Arsenal. Die Frauen der Gunners konnten letzte Saison wettbewerbsübergreifend 111 Pflichtspieltore erzielen. Als Team des Jahres bei den Männern wird Paris Saint-Germain ausgezeichnet.
Youngster-Trophäe geht wieder an Yamal
Die Kopa-Trophäe für den besten Spieler unter 21 Jahren ging an Lamine Yamal. Der 18-Jährige vom FC Barcelona konnte den Preis bereits letztes Jahr gewinnen und er ist damit der erste Spieler dem das gelang. Bei den Frauen holte Vicky López die Auszeichnung dieser Kategorie - sie spielt ebenfalls für den FC Barcelona.
Die Johan-Cruyff-Trophäe für die beste Trainerleistung ging bei den Frauen an Sarina Wiegman. Die Niederländerin konnte mit den Three Lionesses bei der EM dieses Jahr den Titel holen. Bei den Männern wurde Luis Enrique ausgezeichnet. Der Trainer von Paris Saint-Germain bedankte sich via Videobotschaft für den Award. Hansi Flick - nominiert als Trainer des FC Barcelona - ging leer aus.
Torhüter-Preis für Hampton und Donnarumma
Die Yashin Trophäe für die beste Torfrau ging an Englands Europameisterin Hannah Hampton vom FC Chelsea. Deutschlands Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger (Gotham FC) war nominiert, ging aber leer aus.
Bester Torhüter wurde Gianluigi Donnarumma. Mit Paris Saint-Germain konnte der Italiener das Triple gewinnen, im Sommer wechselte er zu Manchester City.
Pajor und Gyökeres treffen am Besten
Die Gerd-Müller-Trophäe bei den Frauen für die beste Torschützin bekam Ewa Pajor. Die ehemalige Spielerin vom VfL Wolfsburg spielt mittlerweile bei den Frauen vom FC Barcelona.
Die Torschützen-Trophäe bei den Männern holte Viktor Gyökeres. Er war diesen Sommer von Sporting Lissabon zum FC Arsenal in die Premier League gewechselt. Für Sporting erzielte der schwedische Stürmer in der abgelaufenen Saison ganze 54 Tore in nur 52 Pflichtspielen.
Wirtz wird 29., Bühl auf Platz 19
Nationalspieler Florian Wirtz hat auf dem 29. Platz abgeschlossen. Der 22-Jährige hatte es als einziger Deutscher auf die Liste der 30 Nominierten geschafft. Bester Bundesligaspieler ist Harry Kane: Der englische Torjäger von Bayern München wurde auf Position 13 gewählt. Hinter Wirtz landete Bayerns Michael Olise auf Rang 30, aus der Bundesliga schaffte es zudem Borussia Dortmunds Stürmer Serhou Guirassy auf den 21. Platz.
Auch bei den Frauen war mit Klara Bühl nur eine Deutsche dabei: Die Nationalspielern schaffte es als 19. immerhin in die Top-20 und landete einen Platz vor ihrer Bayern-Kollegin Pernille Harder.
