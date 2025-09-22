Gala in Paris: Ballon d'Or für Dembélé und Bonmati

Der Franzose Ousmane Dembélé hat den Ballon d'Or 2025 geholt. Bei den Frauen wurde zum dritten Mal in Folge die Spanierin Aitana Bonmati mit der begehrten Fußball-Trophäe ausgezeichnet.

Ousmane Dembélé und Aitana Bonmati sind mit dem Ballon d'Or ausgezeichtet worden. Quelle: AFP

In Paris ist der Ballon d'Or vergeben worden. Zum besten Spieler gewählt wurde Ousmane Dembélé von Paris Saint-Germain vor dem Spanier Lamine Yamal. Den Ballon d‘Or feminin für die beste Spielerin erhält wieder Aitana Bonmati. Die Spielerin vom FC Barcelona gewann den Preis zum dritten Mal in Folge.

Das beste Team des Jahres sind die Champions-League-Siegerinnen vom FC Arsenal. Die Frauen der Gunners konnten letzte Saison wettbewerbsübergreifend 111 Pflichtspieltore erzielen. Als Team des Jahres bei den Männern wird Paris Saint-Germain ausgezeichnet.

Beste Spielerin (Plätze 10-2) Hannah Hampton (10.), Lucy Bronze (9.), Ewa Pajor (8.), Leah Williamson (7.), Patricia Guijarro (6.), Chloe Kelly (5.), Alexia Putellas (4.), Alessia Russo (3.), und Mariona Caldente (2.). Bester Spieler (Plätze 10-2) Nuno Mendes (10), Gianluigi Donnarumma (9.), Cole Palmer (8.), Kylian Mbappé (7.), Achraf Hakimi (6), Raphinha (5), Mohamed Salah (4.) Vitinha (3.), Lamine Yamal (2.).

Youngster-Trophäe geht wieder an Yamal

Die Kopa-Trophäe für den besten Spieler unter 21 Jahren ging an Lamine Yamal. Der 18-Jährige vom FC Barcelona konnte den Preis bereits letztes Jahr gewinnen und er ist damit der erste Spieler dem das gelang. Bei den Frauen holte Vicky López die Auszeichnung dieser Kategorie - sie spielt ebenfalls für den FC Barcelona.

Die Johan-Cruyff-Trophäe für die beste Trainerleistung ging bei den Frauen an Sarina Wiegman. Die Niederländerin konnte mit den Three Lionesses bei der EM dieses Jahr den Titel holen. Bei den Männern wurde Luis Enrique ausgezeichnet. Der Trainer von Paris Saint-Germain bedankte sich via Videobotschaft für den Award. Hansi Flick - nominiert als Trainer des FC Barcelona - ging leer aus.

Sarina Wiegmann: Die niederländische Trainerin hat drei EM-Titel in Folge eingefahren. Zwei mit England und einen mit den Niederlanden. Quelle: AFP

Torhüter-Preis für Hampton und Donnarumma

Die Yashin Trophäe für die beste Torfrau ging an Englands Europameisterin Hannah Hampton vom FC Chelsea. Deutschlands Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger (Gotham FC) war nominiert, ging aber leer aus.

Bester Torhüter wurde Gianluigi Donnarumma. Mit Paris Saint-Germain konnte der Italiener das Triple gewinnen, im Sommer wechselte er zu Manchester City.

Florian Wirtz wird zur kommenden Saison für den FC Liverpool auflaufen. Eine Auswahl seiner besten Bundesliga-Tore für Leverkusen. Mit Bayer 04 feierte er 2024 die Meisterschaft. 20.06.2025 | 4:36 min

Pajor und Gyökeres treffen am Besten

Die Gerd-Müller-Trophäe bei den Frauen für die beste Torschützin bekam Ewa Pajor. Die ehemalige Spielerin vom VfL Wolfsburg spielt mittlerweile bei den Frauen vom FC Barcelona.

Die Torschützen-Trophäe bei den Männern holte Viktor Gyökeres. Er war diesen Sommer von Sporting Lissabon zum FC Arsenal in die Premier League gewechselt. Für Sporting erzielte der schwedische Stürmer in der abgelaufenen Saison ganze 54 Tore in nur 52 Pflichtspielen.

Der Ballon d'Or wichtiger als der Weltfußballer Bis 1994 war der Ballon d'Or nur für europäische Spieler von europäischen Vereinen ausgeschrieben. 1995 kamen nicht-europäische Spieler, die in europäischen Klubs spielten hinzu, ehe sich die Konkurrenz im Jahr 2007 komplett für alle Spieler weltweit öffnete.



Dem Ballon d’Or wird mehr Bedeutung als dem "Weltfußballer des Jahres" der FIFA zugerechnet - und er gilt als die wichtigste individuelle Auszeichnung für einen Fußballspieler. Ballon d'Or existiert seit 1956 Die U21-Wahl wird von früheren Ballon-d'Or-Gewinnern vorgenommen, in allen anderen Kategorien wählen Journalisten. Der Preis existiert seit 1956 und wird von der Zeitung "France Football" vergeben, Rekordsieger ist Lionel Messi mit acht Titeln.



Parallel dazu ehrt der Weltverband FIFA seit 1991 den Weltfußballer. Zwischen 2010 und 2015 hatten die FIFA und France Football kooperiert und nur einen Preis gemeinsam als FIFA Ballon d'Or vergeben. Messi ist Rekordsieger Lionel Messi ist der Rekordgewinner des Ballon d'or. Er konnte die Trophäe achtmal gewinnen, gefolgt von Cristiano Ronaldo (fünf Auszeichnungen). Der Ballon d'Or landete bereits sechsmal in deutschen Händen, zuletzt in denen von Matthias Sammer im Jahr 1996.

Wirtz wird 29., Bühl auf Platz 19

Nationalspieler Florian Wirtz hat auf dem 29. Platz abgeschlossen. Der 22-Jährige hatte es als einziger Deutscher auf die Liste der 30 Nominierten geschafft. Bester Bundesligaspieler ist Harry Kane: Der englische Torjäger von Bayern München wurde auf Position 13 gewählt. Hinter Wirtz landete Bayerns Michael Olise auf Rang 30, aus der Bundesliga schaffte es zudem Borussia Dortmunds Stürmer Serhou Guirassy auf den 21. Platz.

Auch bei den Frauen war mit Klara Bühl nur eine Deutsche dabei: Die Nationalspielern schaffte es als 19. immerhin in die Top-20 und landete einen Platz vor ihrer Bayern-Kollegin Pernille Harder.

