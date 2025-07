Engländerinnen verteidigen Titel: Architektin des Triumphs: Wunderfrau Wiegman

An Dramatik kaum zu überbieten: Das Frauen-EM-Finale in der Schweiz ging ins Elfmeterschießen. Dort setzte sich Titelverteidiger England gegen Spanien durch.

Es ist irgendwie üblich, dass Sarina Wiegman nicht in den allgemeinen Überschwang einstimmt. Schon als die Fußballerinnen der Niederlande - von 2016 bis 2021 von Wiegman trainiert - vor acht Jahren völlig überraschend bei der Heim-EM die deutsche Dominanz in diesem Wettbewerb brachen, wirkte die damalige Trainerin in Enschede recht gelassen. Sollten die anderen doch Feiern bis zum Abwinken.