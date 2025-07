Aitana Bonmati: Spaniens Kreative vor dem EM-Finale gegen England

Es ist in der Abenddämmerung ein betörender Anblick: vom Rheinufer auf das Basler Münster. Touristen und Einheimische sitzen andächtig auf den Steinstufen, um die besondere Atmosphäre zu genießen. Einzigartige Momente möchten in Basel nun auch die besten Fußballerinnen Europas erzeugen, wenn das EM-Finale zwischen England und Spanien (Sonntag, 18 Uhr/live im ZDF) ansteht.

Bonmati: Ihre Freiheiten gefährden die Balance nicht

Durchs Zürcher Letzigrundstadion ging ein Raunen, wenn Bonmati am Ball war. Wobei sie ihre Freiheiten stets so auslebt, dass das Gefüge nicht davon bedroht ist. Zu sinnfreien Dribblings lässt sie sich nicht hinreißen.

Neben dem Platz eher eine Einzelgängerin

Hirnhautentzündung schnell überstanden

Dass Bonmati ein Teil sein würde, stand wegen einer viralen Meningitis (Hirnhautentzündung) vor der Frauenfußball-EM in den Sternen. "Die Krankheit hat mich vom einen auf den anderen Tag erwischt. Als ich morgens aufstehen wollte, habe ich mich sehr schlecht gefühlt", erzählte sie in Interviews mit spanischen Medien.

Letztlich hatte sie Glück: In den Vorrundenspielen gegen Portugal (5:0) und Belgien (6:2) wurde sie eingewechselt, gegen Italien (3:1) stand sie wieder in der Startelf.

War ihr Weg ins Finale mit "La Furia Roja" vielleicht sogar vorgezeichnet? "Ich glaube nicht an Schicksal", sagte sie zuletzt. "Ich glaube an meine Arbeit, an meine Mentalität." Und den besonderen Moment in Basel.