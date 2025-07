Fußball-EM: Bergers Monsterparade beschert UEFA Traumzahlen

Philipp Lahm fordert mehr Investitionen in Frauen und Mädchen, die Fußball spielen. "Warum werden in den Nachwuchszentren fast nur Jungs intensiv ausgebildet? Ein reiches Land wie Deutschland sollte seine Ressourcen gleichmäßig verteilen. Beim DFB müsste durch den lukrativen Deal mit Nike Geld vorhanden sein", schrieb er in einer Kolumne der "Zeit". "Frauenfußball ist Volkssport. Es ist ein idealer Moment, um in ihn zu investieren", schrieb Lahm.

Der deutsche Fußball müsse aufpassen, "Schritt zu halten", meinte der 41-Jährige zudem. Zwar sei das deutsche Team in der Schweiz als Einheit aufgetreten, aber die herausragenden Spielerinnen kämen inzwischen woanders her. Während es für männliche Talente seit fast 25 Jahren in Deutschland Nachwuchsleistungszentren gibt (derzeit 58), wurden im weiblichen Bereich in diesem Jahr erstmals drei Leistungs- sowie drei Talentförderzentren vom DFB zertifiziert. "Im Junioren-Bereich sind wir da viel, viel weiter als im Juniorinnen-Bereich", hatte auch Bundestrainer Christian Wück nach dem Spanien-Spiel moniert.