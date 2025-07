Lucy Bronze: Englands Kämpferin mit Köpfchen vor dem EM-Finale

Die englischen Fans sind in Basel bereits allgegenwärtig. Vor allem die Fanzone am Barfüsserplatz ist Treffpunkt des Anhangs von der Insel, um sich auf das EM-Finale zwischen England und Spanien (Sonntag, 18 Uhr/live im ZDF) einzustimmen . Ein buntes Rahmenprogramm mit Konzerten unterhält die Menschen das ganze Wochenende am "Barfi", wie sie in der lebendigen Stadt am Rhein sagen.