Zum Abschluss der Gruppe D haben die Engländerinnen ihr Spiel gegen Wales deutlich gewonnen und sich für das Viertelfinale qualifiziert. Dort treffen sie auf die Schwedinnen. 13.07.2025 | 7:37 min

Im letzten Spiel der Gruppenphase hat sich England mit einem souveränen 6:1 (4:0) gegen Wales durchgesetzt und steht damit im Viertelfinale der Frauen-EM

In einem intensiven britischen Duell dominierten die "Lionesses" von Beginn an die Partie. Mit einem Sieg hatten sie ihr Weiterkommen selbst in der Hand, Wales hingegen hatte nur noch geringe Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale.

"Lionesses" dominieren erste Hälfte nach Belieben

Sarina Wiegman, seit 2021 Trainerin der englischen Nationalmannschaft, ließ die Aufstellung im Vergleich zum 4:0-Sieg gegen die Niederlande unverändert.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat das letzte Spiel in Gruppe C verloren. Gegen Schweden kosteten vor allem Abwehrfehler in der ersten Halbzeit die Chance auf den Sieg. 12.07.2025 | 7:07 min

Enge Sache an der Strafraumgrenze: Nachdem Georgia Stanway von Carrie Jones gefoult wurde (9.), gab Schiedsrichterin Frida Klarlund aus Dänemark zunächst nur einen Freistoß für England. Doch nach Korrektur des VAR entschied sie auf Elfmeter - das Foul erfolgte denkbar knapp innerhalb des Sechzehners.

Den Elfmeter verwandelte die kurz zuvor gefoulte Stanway (13.). Torhüterin Clark wählte zwar die richtige Ecke, erreichte den Ball aber knapp nicht mehr.

Keine zehn Minuten später baute England die Führung auf 2:0 aus (21.). In einer wuseligen Szene vor dem Tor bugsierte Ella Toone schließlich den Ball aus wenigen Metern ins Tor.

Insgesamt fand Wales in der ersten Hälfte - abgesehen von einer guten Chance von Jones (26.) - nicht ins Spiel.

England spielte weitgehend ohne Probleme und erhöhte zügig zum 3:0 (30.). Hemp köpfte nach einer Flanke durch Toone von rechts den Ball ins Tor. Wales-Torhüterin Clark war zwar noch am Ball, konnte den Einschlag aber nicht mehr verhindern.

Kurz vor Ende der ersten Halbzeit gelang Alessia Russo - aus Sicht der Waliserinnen - viel zu leicht das vierte Tor für die Engländerinnen.

Zweite Halbzeit - Ehrentreffer für Wales

Mit der deutlichen Führung im Gepäck machten die Engländerinnen in der zweiten Hälfte dort weiter, wo sie vorher aufgehört hatten. Clark konnte kurz nach der Pause gerade noch mit ihren Fingerspitzen einen Abschluss von Keira Walsh wenige Meter vor dem Tor klären (52.).

Der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich der Waliserinnen gegen Frankreich ist ein historisches Tor: Es ist der erste Treffer der Nation bei einer Frauen-EM-Endrunde. 09.07.2025 | 1:49 min

Auch wenn es die englische Mannschaft nach einigen Wechseln ruhiger und defensiver anging, erhöhten die "Lionesses" auf 5:0 (72.). Fünftes Tor - fünfte Torschützin: diesmal Beth Mead vom FC Arsenal.

Für Wales war es bis hierhin keine glückliche Vorstellung. Doch ein Ballverlust in Englands Aufbauspiel ermöglichte den Ehrentreffer der Waliserinnen. Hannah Cain nahm aus vollem Lauf den Ball von Jess Fishlock an und platzierte ihn in der oberen rechten Ecke des Tores (76.).

Kurz vor Ende des Spiels bildete Aggie Beever-Jones mit ihrem Kopfballtreffer den Abschluss des englischen Torfestivals und besiegelte das Aus der walisischen Mannschaft.

Erste walisische EM-Teilnahme

Für Wales war es die erste Teilnahme bei einer EM überhaupt. Trainerin Rhian Wilkinson machte bereits vor dem Spiel deutlich, dass Ergebnisse für sie gegenüber der Leistung nur zweitrangig seien.

Wales ist ein kleiner Fisch auf der Weltbühne, aber wir haben uns das Recht verdient, hier zu sein und unser großartiges Land zu vertreten. „ Rhian Wilkinson, Trainerin Wales

Schon beim Singen der Nationalhymne war der Mannschaft der Stolz anzusehen.

Schweden wird Englands Viertelfinalgegner

Englands Gegner im Viertelfinale steht bereits fest. Kommenden Donnerstag treffen die Britinnen auf Schweden (21:00 Uhr, live im ZDF).

Die Ausgangslage beider Mannschaften ist eine ähnliche: Schweden geht nach dem 4:1-Sieg über Deutschland mit viel Rückenwind in die Partie. Doch auch England hat sich im Spiel gegen Wales viel Sicherheit für das kommende Viertelfinale erspielt.