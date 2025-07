Fußball-EM im Liveblog: "Rat- und Sprachlosigkeit" im DFB-Team

Einen Tag vor dem entscheidenden Spiel um den Gruppensieg in EM-Gruppe C hat sich Bundestrainer Christian Wück auf einer Pressekonferenz geäußert. Er erwarte "ein Spiel auf Augenhöhe", so der 52-Jährige. Das Ziel bleibe aber weiterhin, Erster in der Gruppe zu werden.

Gegnerinnen am morgigen Donnerstag (21 Uhr live im ZDF) sind die Schwedinnen, die ebenfalls noch ungeschlagen in diesem Turnier sind. Deutschland muss gewinnen um die Gruppe C als Erster abzuschließen.