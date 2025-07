Frauen-EM-Halbfinale: England gewinnt Krimi gegen Italien

England ist bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen die große Enttäuschung erspart geblieben. Die Titelverteidigerinnen gewannen im Halbfinale gegen Italien mit 2:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung. Hier traf Chloe Kelly im Nachschuss ihres gehaltenen Elfmeters in der 119. Minute, nachdem Michelle Agyemang in der sechsten Minute der Nachspielzeit England in die Verlängerung gerettet hatte. Italien lag nach Barbara Bonanseas Tor in der 33. Minute in Führung.