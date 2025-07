Vor EM-Halbfinale gegen Spanien: Was für Deutschland spricht

Das schöne Hotel am Fuße des Uetlibergs direkt am Waldrand hat die Delegation des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nicht allein für sich. Selten war der Rückzugsbereich für die Spielerinnen aber so wichtig wie vor dem EM-Halbfinale gegen Spanien in Zürich (Mittwoch, 21 Uhr/ARD). "Gleich drei Tage Eistonne" hatte Bundestrainer Christian Wück nach der epochalen Willensleitung im Viertelfinale gegen Frankreich (6:5 im Elfmeterschießen, 1:1) angekündigt. Was natürlich übertrieben war.