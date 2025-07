Miserable Trefferquote: Der Elfmeter, eine Crux bei der Frauen-EM

Bei der Frauen-EM in der Schweiz bleiben die Elfmeterpunkte wie verhext. Im Turnierverlauf haben die Spielerinnen inklusive des Viertelfinal-Elfmeterschießens zwischen England und Schweden nur zwölf von 25 Schüsse verwandelt - das sind 48 Prozent, weit unter der im Fußball üblichen Quote von etwa 75 Prozent. Auffällig oft gingen die Schüsse nicht mal aufs Tor.

Spanien scheitert zwei Mal in einem Spiel

Wo auch Weltmeisterinnen die Nerven versagen, stellt sich die Frage nach den Gründen, die aber schwierig zu entschlüsseln sind: Am Freitagabend verschossen für Spanien erst Mariona Caldentey und dann die frühere Weltfußballerin Alexia Putellas - die eine setzte den Ball kläglich neben das Tor, die andere scheiterte mit einem schlecht platzierten Schuss an der Schweizer Torhüterin Livia Peng. Letztlich blieben die Fehlschüsse folgenlos: Spanien gewann 2:0 und zog ins Halbfinale ein.

Was für ein Drama: Ein Doppelschlag rettet die England gegen Schweden in die Verlängerung. In einem irren Elfmeterschießen wird vor allem Schwedens Torfrau zur tragischen Figur.

17.07.2025 | 10:27 min