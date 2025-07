EM 2025 in der Schweiz: Frauenfußball weltweit auf dem Vormarsch

Ein weiterer Boom? Oder wenigstens ein Boost - ein Schub für den Frauenfußball? Drei Jahre nach der viel beachteten Europameisterschaft in England erhoffen sich alle Beteiligten genau das vom Turnier in der Schweiz. Die EM 2025 sei jedenfalls die beste Möglichkeit, diesen Sport auf ein neues Niveau zu heben, so DFB-Kapitänin Giulia Gwinn.