Vicky Lopez, Spanien

Sie ist vielleicht die offensichtlichste Spielerin der Liste. Die 18-Jährige galt früh als Supertalent, lief bei den Profis des FC Barcelona zum ersten Mal im Alter von 15 Jahren und 10 Tagen auf - die jüngste Spielerin jemals in Spaniens erster Liga.

Mit Leidenschaft und einigen Nadelstichen zwingen die DFB-Frauen Spanien in die Verlängerung. Dort nutzt Weltfußballerin Bonmatí einen Stellungsfehler von Ann-Katrin Berger eiskalt aus.

Nach der Verletzung von Aitana Bonmati war Lopez auch bei diesem Turnier schon überraschend früh gefordert. Sie ersetzte die zweimalige Weltfußballerin in der Anfangsformation der Weltmeisterinnen und überzeugte. Trotz ihres frühen Alters zeigte sie bereits eine Technik am Ball auf Weltklasseniveau, begeisterte darüber hinaus auch mit ihrer Fähigkeit, sich ohne den Ball richtig zu positionierten.

Am meisten beeindruckte aber ihre Präsenz. Vicky Lopez ist eine Spielerin, die dem Spiel Struktur verleiht. Sie scheut sich nicht, als Taktgeberin zu fungieren und in Drucksituationen etwas ins Risiko zu gehen, um ihrem Team genügend Raum zu verschaffen. Entwickelt sich die Spielerin des FC Barcelona so weiter, haben die Spanierinnen bald die nächste Weltfußballerin im Kader.