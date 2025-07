Am Tag danach ging ja alles recht schnell: Schwarze Kleinbusse standen parat, um die deutschen Nationalspielerinnen nach dem EM-Halbfinal-Aus gegen Spanien (0:1 nach Verlängerung) auf den Heimweg zu bringen. Vor der Rückreise aus Zürich gab auch die verletzte Giulia Gwinn unter dem regengeschützten Vordach des Teamhotels am Uetliberg in Zürich noch ein Statement ab.