EM-Aus der DFB-Frauen: Halbfinale verloren, Herzen gewonnen

Tief hingen am Tag danach die Regenwolken über dem Zürichsee und seinem Uetliberg, als die deutschen Fußballerinnen am Donnerstagmorgen in ihrem Teamhotel die Koffer packten. Die Titelträume sind auch bei dieser Europameisterschaft geplatzt - diesmal schon vor dem Finale, in dem sich Spanien und England (Sonntag 18 Uhr/live im ZDF) in Basel gegenüberstehen.