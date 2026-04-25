Der FC Bayern hat mit großer Moral die zweite Saison-Niederlage vermieden. Drei Tage vor dem CL-Halbfinale gegen PSG holten die Münchner in Mainz einen Drei-Tore-Rückstand auf.

Auch als Meister noch hungrig: Jamal Musiala und der FC Bayern München. Quelle: Imago

Der FC Bayern hat die Generalprobe vor dem Champions-League-Kracher bei Paris Saint-Germain mit einer irrsinnigen Energieleistung gerettet. Der bereits feststehende Meister kam mit einer B-Elf beim Angstgegner FSV Mainz 05 nach verschlafener erster Hälfte noch zu einem 4:3 (0:3) und wendete die erste Auswärtsniederlage der Saison ab. Die 91 Punkte aus der bislang historisch besten Bundesliga-Saison im Jahr 2012/13 bleiben nach der furiosen zweiten Halbzeit damit weiter erreichbar.

Mainz mit guter Heimbilanz gegen Bayern

Dominik Kohr (15.), Paul Nebel (29.) und Sheraldo Becker (45.+2) stellten die Zeichen eigentlich auf die erste Münchner Auswärtsniederlage seit 497 Tagen. Gegner damals waren ebenfalls die Rheinhessen, die zuvor vier ihrer vergangenen fünf Heimspiele gegen den deutschen Rekordmeister gewonnen hatten.

Doch Nicolas Jackson (53.), Michael Olise (73.), Jamal Musiala (81.) und Harry Kane (83.) schlugen zurück. Olise, Musiala und Kane kamen erst nach der Pause ins Spiel. Dank der zweiten Halbzeit können die Bayern doch noch mit breiter Brust ins Halbfinal-Hinspiel in Paris am Dienstag gehen.

So zu reagieren, ist der Wahnsinn. Die Mannschaft ist ganz was Besonderes. Wenn man nicht zusammensteht, würde man solche Spiele nicht drehen. Das gibt uns viel Energie für Dienstag. „ Bayern-Sportdirektor Christoph Freund.

Der FC Bayern nutzt den Patzer des BVB eiskalt aus und holt sich die 35. Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Gegner Stuttgart kann gegen siegeshungrige Münchner nur kurz mithalten. 20.04.2026 | 10:22 min

Bayern zunächst mit acht Änderungen

Kompany hatte für das "Zwischenspiel" drei Tage nach dem Pokal-Halbfinale in Leverkusen (2:0) und vor dem Hinspiel-Hit in der Königsklasse gemahnt. Dennoch ließ er seine Stammspieler Kräfte sparen, nahm gleich acht Veränderungen vor. Joshua Kimmich und Dayot Upamecano blieben sogar in München, der 18 Jahre alte Senegalese Bara Ndiaye feierte sein Startelf-Debüt.

Mainz machte dem Favoriten das Leben mit einem tiefen und kompakten Verteidigungsblock schwer, nach vorne waren Konter und Standards das Mittel der Wahl. Nach einer Ecke bekam Kaishu Sano vor 33.305 Zuschauern den zweiten Ball, Kohr verwertete die Flanke per Volleyabnahme.

Der FC Bayern steht nach fünf Jahren wieder im Finale des DFB-Pokals. Die Münchner gewannen souverän bei Bayer Leverkusen und träumen weiter vom Triple. Kommentar: Oliver Schmidt 22.04.2026 | 5:56 min

Mehr Schwung mit Kane und Olise

Die Bayern hatten zwar deutlich mehr vom Spiel, doch aufgrund einfacher Ballverluste wurde der Gegner oft zu Umschaltaktionen eingeladen. Bei einem weiteren Konter parierte Jonas Urbig sowohl gegen Becker als auch beim Nachschuss gegen Nadiem Amiri stark (20.). Der wild durcheinander gewürfelten Kompany-Elf fehlte komplett die Abstimmung. Den nächsten Schuss von Amiri konnte Urbig nur nach vorne klatschen lassen, Nebel staubte erfolgreich ab.

Die erste klare Bayern-Chance hatte Alphonso Davies erst in der 40. Minute, traf aber nur das Außennetz. Stattdessen setzte Becker auf der Gegenseite nach Lattentreffer von Amiri zum 3:0 nach. Zuletzt lagen die Münchner im November 1975 zur Halbzeit höher zurück. Kompany brachte dann Kane und Olise für Luis Díaz und Aleksandar Pavlovic - dies brachte etwas mehr Schwung.

Überzahl eiskalt ausgenutzt: Luiz Diaz' Tor in der 89. Minute bringt den Bayern gegen Real nach einer Achterbahnfahrt das erlösende 3:3. Michael Olise setzt dem Spiel mit dem 4:3 die Krone auf. 15.04.2026 | 2:59 min

Luxus-Joker bringen Bayern den Sieg

Jackson bescherte dem Rekordmeister per Volley mit dem 50. Münchner Auswärtstor der Saison einen weiteren Rekord, ehe Olise per traumhaftem Schlenzer nochmal für Spannung sorgte. Musiala glich aus und Kane drehte das wilde Spiel komplett. Die Münchner feierten den vierten Treffer ausgelassen.

Mainz 05 verliert das erste Spiel nach dem Aus von Trainer Bo Henriksen. Dabei helfen die 05er tatkräftig mit. Denn ein Billard-Eigentor bringt den Sieg für Mönchengladbach. 08.12.2025 | 8:49 min

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.

Quelle: SID