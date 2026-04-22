Fußball: Serge Gnabry verpasst WM wegen Verletzung

Rückschlag für die deutsche Fußball-Nationalelf: Serge Gnabry wird die WM im Sommer verpassen. Der Spieler des FC Bayern laboriert an einer Adduktorenverletzung.

Muss bei der WM passen: Serge Gnabry (Nationalspieler, Deutschland). Quelle: Witters

Nationalspieler Serge Gnabry fällt wegen seiner Adduktorenverletzung für die Fußball-WM 2026 aus. Der 30-Jährige vom FC Bayern München verkündete via Instagram: "Der Traum von der WM mit dem DFB-Team ist für mich leider vorbei."

Wie der Rest des Landes werde ich die Jungs von zuhause unterstützen. „ Serge Gnabry, Nationalspieler Deutschland

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Aus für Gnabry nach Adduktorenriss

Gnabry hatte zuletzt einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel erlitten, die Münchner hatten anschließend mitgeteilt, dass der 30-Jährige vor einer "längeren Pause" stehe - nun kam das Aus. "Jetzt konzentriere ich mich auf meine Genesung und die Vorbereitung auf die neue Saison", schrieb Gnabry.

In den letzten Monaten war Gnabry nicht nur für den FC Bayern, sondern auch für die Nationalmannschaft ein Schlüsselspieler. In den vergangenen acht Länderspielen steuerte er vier Treffer bei.

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Für Bundestrainer Julian Nagelsmann, dessen Team am 14. Juni gegen WM-Debütant Curaçao in das XXL-Turnier startet, dürfte der Ausfall die komplette Statik seiner Offensive verändern. Als Bayern-Stammspieler war Gnabry zuletzt im DFB-Team gesetzt. Sein Tempo, seine Erfahrung und seine Torgefahr standen als ideale Ergänzung zu den feinen Füßen um Florian Wirtz, Jamal Musiala und Kai Havertz.

Musiala und Karl rücken in den Fokus

Die größten Auswirkungen wird der Ausfall des vielseitig einsetzbaren Gnabry auf Musiala haben, denn er ist sowohl beim FC Bayern als auch im DFB-Team betroffen. Hatte der frühere Nationaltorhüter Oliver Kahn dem angehenden Fußball-Superstar unlängst noch zu einem WM-Verzicht nach langer Verletzungspause geraten, dürfte Musiala nun zum Schlüsselbaustein für Nagelsmann und Bayern-Trainer Vincent Kompany werden.

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Auch der sportlich umstrittene Türkei-Legionär Leroy Sané und Bayern-Jungstar Lennart Karl dürften mit Blick auf die WM eine größere Rolle einnehmen als bislang gedacht. Karl laboriert selbst aktuell an einer Oberschenkelverletzung, sollte aber nicht allzu lange ausfallen.

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Quelle: dpa, SID