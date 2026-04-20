Jamal Musiala scheint seine Leichtigkeit zu finden. Die jüngsten Eindrücke lassen die Bayern hoffen - und wohl auch Bundestrainer Julian Nagelsmann hinsichtlich der WM.

Unverkennbar Jamal Musiala: Am Samstag umspielte er die Stuttgarter Bilal El Khannouss (Mitte) und Finn Jeltsch. Quelle: Tom Weller/dpa

Eher zurückhaltend genoss Jamal Musiala die kurze Rasenparty nach der 4:2-Meisterkür gegen Stuttgart am Sonntag. In Badeschlappen wippte der Offensivspieler des FC Bayern zu den Fan-Gesängen.

Auf Musiala ruhen vor den Halbfinals im DFB-Pokal am kommenden Mittwoch (20:45 Uhr / ZDF ab 20:15) in Leverkusen und die Woche darauf in der Champions League gegen Titelverteidiger Paris St.- Germain plötzlich noch mehr Hoffnungen, nachdem sich Serge Gnabry im Training am Samstag beim Elfmeterschießen einen Abriss der rechten Adduktoren zugezogen hatte.

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Eberl befürchtet Gnabrys WM-Aus

Die Saison beim FC Bayern ist für den 30-Jährigen damit gelaufen. Wahrscheinlich wird Gnabry nach der EM 2024 auch die WM verpassen. "Dramatisch" nannte Sportvorstand Max Eberl Gnabrys Pech. Seine Prognose klang nach WM-Aus. "Es tut mir für ihn leid, weil er bei der WM für die deutsche Mannschaft eine sehr gute Rolle gespielt hätte", sagte Eberl.

Bayerns DFB-Kapitän Joshua Kimmich sagte, Gnabry fehle "extrem" in der Kabine und auf dem Feld. "Das ist ein sehr großer Verlust, sowohl als Fußballer als auch als Mensch", befand Kimmich, "aber ich hoffe, dass wir das irgendwie aufgefangen bekommen." Das gilt nicht nur für den FC Bayern, sondern wohl auch für die deutsche Nationalelf.

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Musiala sorgt für Schwung

Glück in Gnabrys Unglück ist, dass Musiala rechtzeitig vor Leverkusen, Paris und der WM seine Leichtigkeit zu finden scheint. Die jüngsten Eindrücke in den Spielen gegen Real Madrid (4:3) und Stuttgart (4:2) lassen jedenfalls hoffen, nachdem seine Bewegungen vor wenigen Wochen noch unrund gewirkt hatten.

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Gegen Real aber hatte Musiala nach seiner Einwechslung sofort für Schwung gesorgt. Mit seinem ersten Ballkontakt setzte er Luis Díaz gekonnt in Szene. Später zog Musiala den Ball geschmeidig mit der Sohle zurück und legte so kurz vor Schluss für den Kolumbianer jenes 3:3 auf, das schon zum Einzug ins Halbfinale gereicht hätte.

Musialas schlangenartiges Solo

Gegen Stuttgart versprühte Musiala noch mehr Spielfreude, ehe er zur Halbzeit wie verabredet von Harry Kane ersetzt wurde. Bei seiner Vorarbeit zum 1:0 hatte Musiala sein Markenzeichen aufgeführt, das er vor seinem Wadenbeinbruch samt Ausrenkung des Sprunggelenks im Sommer 2025 oft gezeigt hatte. Er setzte wieder zu einem schlangenartigen Solo an, als er auf dem linken Flügel zwischen Finn Jeltsch und Bilal El Khannouss hindurchdribbelte. Seine anschließende Hereingabe musste Raphaël Guerreiro nur noch ins Tor schubsen.

Es war einer von Musialas magischen Momenten, die sie beim FC Bayern in der entscheidenden Saisonphase sehr gut gebrauchen können. Das gilt auch für seine Zuversicht und gute Laune.

Kompany erkennt bei Musiala neue Freiheit

"Mein Fuß ist viel, viel besser", sagte er vergnügt, nachdem er zuletzt über Schmerzen geklagt und noch einmal pausiert hatte. Selbstkritisch merkte der 23-Jährige an: "Ein Tor sollte ich eigentlich schießen, aber sonst bin ich sehr zufrieden." Er lächelte.

Bei Vincent Kompany klang ebenfalls Optimismus an, dass Musiala nun für Gnabry übernehmen kann, nachdem Gnabry lange Zeit Musiala als Zehner vertreten hatte:

Was er jetzt gezeigt hat, was wir seit dieser internationalen Woche spüren bei Jamal: Dass er jetzt ein bisschen diese Freiheit wieder bekommt. „ Bayern-Trainer Vincent Kompany

Musialas hoffnungsvolle Signale für Nagelsmann

Zu viel Druck will Kompany Musiala nicht machen. "Trotzdem glaube ich, dass wir schon was erwarten können von seiner Leistung, wenn er so weitermacht", sagte der Trainer. An den Zielen könne man jedenfalls festhalten, denn man habe "einen guten Jamal zurück".

So könnte das womöglich auch Bundestrainer Julian Nagelsmann, der die Spiele gegen Real und Stuttgart von der Tribüne aus verfolgte, gesehen haben.