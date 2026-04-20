Der SC Freiburg verpasst trotz des Europa-Pokal-Finaleinzugs den Sieg im UEFA‑Ranking. Jetzt entscheidet allein der 34. Spieltag über die Anzahl der internationalen Startplätze.

Wie viele Mannschaften sich noch qualifizieren können

Der SC Freiburg schafft gegen Sporting Braga verdient den vielumjubelten Einzug ins Europa-League-Finale und genießt die Feierlichkeiten nach allen Regeln der Kunst. 08.05.2026 | 1:00 min

Trotz des historischen Finaleinzugs des SC Freiburg kann Deutschland im UEFA-Ranking den Zweitplatzierten Spanien nicht mehr einholen. Auch der Europa-League-Titel der Breisgauer reicht nach dem Aus des FC Bayern im Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain nicht, damit der Bundesliga-Fünfte sich auch noch für die Champions League qualifiziert.

Rayo Vallecano sammelte mit zwei Siegen gegen Racing Straßburg die entscheidenden Punkte - Deutschlands Aufholjagd ist beendet.

Die Champions-League-Saison des FC Bayern endet im Halbfinale gegen PSG. Im Rückspiel zeigt Paris eine defensiv überragende Leistung. Einige Schiedsrichter-Entscheidungen sorgen für Unmut. 06.05.2026 | 2:59 min

So werden die Europapokalplätze in der Bundesliga vergeben

Seit der Saison 2024/25 stehen der Bundesliga im Europapokal sieben Startplätze zu. Grundlage dafür ist die UEFA-Fünfjahreswertung, in der die Länder nach den internationalen Ergebnissen ihrer Vereine eingestuft werden.

Die Klubkoeffizienten ergeben sich aus den Punkten, die die Teams in Champions League, Europa League und Conference League sammeln - ergänzt durch Bonuspunkte für das Erreichen späterer Runden. Aktuell bilden England, Italien, Spanien und Deutschland die Spitzengruppe.

Zwei Mal forderten die Bayern-Anhänger vergeblich ein mutmaßliches Handspiel der PSG-Spieler. ZDF-Schiedsrichterexperte Thorsten Kinhöfer erklärt warum. 07.05.2026 | 2:49 min

Die vier bestplatzierten Nationen der Fünfjahres-Wertung erhalten über die Liga-Platzierung vier Champions-League-Startplätze, einen Europa-League-Platz und einen Platz in der Conference League. Zusätzlich erhält der Sieger des DFB-Pokals einen Startplatz in der Europa League, sofern er sich nicht schon über die Liga qualifiziert hat.

Hat er sich schon über die Liga qualifiziert, verschieben sich die Plätze - und der Conference-League-Platz wird an den Siebten der Bundesliga-Tabelle weitergegeben.

Top 6 der Bundesliga spielen sicher international Platz 1-4: Champions League

Platz 5: Europa League

Platz 6: Conference League

DFB-Pokalsieger: Europa League Wenn der DFB-Pokalsieger bereits für die Champions League qualifiziert ist Dann verschieben sich die Plätze:

Platz 1-4: Champions League

Platz 5-6: Europa League

Platz 7: Conference League Titelgewinne bringen zusätzliche Startplätze CL-Sieger: Champions League

EL-Sieger: Champions League

Conference-League-Sieger: Europa League

UEFA-Ranking entscheidet über fünften Champions-League-Platz

Über den Verbandskoeffizienten, der die Leistungen aller Klubs eines Landes bewertet, erhalten die besten zwei Ligen einen fünften Champions-League-Startplatz.

Aktueller Stand des durchschnittlichen Verbandskoeffizienten der Saison:

England: 28,125 Spanien: 22,093 Deutschland: 21,785 Portugal: 20,500

Deutschland kann Spanien nicht mehr überholen - selbst ein Freiburger Triumph in der Europa League würde den Rückstand nicht mehr ausgleichen können. Der fünfte Champions-League-Startplatz wird in der kommenden Saison somit an Spanien gehen.

Der FC Arsenal steht im Finale der Champions League. Gegner dort: Entweder der FC Bayern oder die Titelverteidiger von Paris Saint-Germain. 05.05.2026 | 2:59 min

Kampf um Platz vier entscheidet Champions-League-Qualifikation

Für Bundesliga-Fans bedeutet das nun: Die letzten beiden Spieltage werden zum direkten Kampf um Platz vier. Bayer 04 Leverkusen, der VfB Stuttgart und TSG 1899 Hoffenheim stehen allesamt bei 58 Punkten, getrennt nur durch das Torverhältnis. Wer den letzten Champions-League-Platz erreicht, entscheidet sich ausschließlich in der Liga.

Freiburg kann sich über Europa League für Champions League qualifizieren

Gleichzeitig bleibt ein Sonderfall bestehen: Gewinnt der SC Freiburg die Europa League, wären die Breisgauer automatisch als fünftes deutsches Team für die Champions League qualifiziert.

Der SC steht aktuell mit 44 Punkten auf Rang sieben. Sollte Freiburg über den Europa-League-Titel in die Königsklasse einziehen, gäbe es keinen zusätzlichen internationalen Startplatz - ein Bundesliga-Team würde dann nicht in der Conference League antreten.

Conference-League-Platz hängt von Freiburgs Tabellenposition ab

Schneidet Freiburg dagegen noch hinter Eintracht Frankfurt (43 Punkte) oder FC Augsburg (40 Punkte) auf Platz acht ab, würde der siebte Tabellenplatz wieder regulär zur Conference League führen. In diesem Fall bliebe der zusätzliche Champions-League-Startplatz erhalten.

Im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund steht Albert Riera bei Eintracht Frankfurt noch an der Linie. Eine Zukunft bei den Hessen hat der eigenwillige Spanier nicht mehr. 08.05.2026 | 10:18 min

Das Szenario für die meisten Startplätze der Bundesligisten:

Platz: Champions League Platz: Champions League Platz: Champions League Platz: Champions League Platz: Europa League Platz: Europa League Conference League Platz: Freiburg wird Achter, gewinnt die Europa League und qualifiziert sich dadurch für die Champions League

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