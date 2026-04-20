Bundesliga ringt um Europapokal-Plätze:Wie viele Mannschaften sich noch qualifizieren können
von Julia Zhuganets
Der SC Freiburg verpasst trotz des Europa-Pokal-Finaleinzugs den Sieg im UEFA‑Ranking. Jetzt entscheidet allein der 34. Spieltag über die Anzahl der internationalen Startplätze.
Trotz des historischen Finaleinzugs des SC Freiburg kann Deutschland im UEFA-Ranking den Zweitplatzierten Spanien nicht mehr einholen. Auch der Europa-League-Titel der Breisgauer reicht nach dem Aus des FC Bayern im Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain nicht, damit der Bundesliga-Fünfte sich auch noch für die Champions League qualifiziert.
Rayo Vallecano sammelte mit zwei Siegen gegen Racing Straßburg die entscheidenden Punkte - Deutschlands Aufholjagd ist beendet.
So werden die Europapokalplätze in der Bundesliga vergeben
Seit der Saison 2024/25 stehen der Bundesliga im Europapokal sieben Startplätze zu. Grundlage dafür ist die UEFA-Fünfjahreswertung, in der die Länder nach den internationalen Ergebnissen ihrer Vereine eingestuft werden.
Die Klubkoeffizienten ergeben sich aus den Punkten, die die Teams in Champions League, Europa League und Conference League sammeln - ergänzt durch Bonuspunkte für das Erreichen späterer Runden. Aktuell bilden England, Italien, Spanien und Deutschland die Spitzengruppe.
Die vier bestplatzierten Nationen der Fünfjahres-Wertung erhalten über die Liga-Platzierung vier Champions-League-Startplätze, einen Europa-League-Platz und einen Platz in der Conference League. Zusätzlich erhält der Sieger des DFB-Pokals einen Startplatz in der Europa League, sofern er sich nicht schon über die Liga qualifiziert hat.
Hat er sich schon über die Liga qualifiziert, verschieben sich die Plätze - und der Conference-League-Platz wird an den Siebten der Bundesliga-Tabelle weitergegeben.
UEFA-Ranking entscheidet über fünften Champions-League-Platz
Über den Verbandskoeffizienten, der die Leistungen aller Klubs eines Landes bewertet, erhalten die besten zwei Ligen einen fünften Champions-League-Startplatz.
Aktueller Stand des durchschnittlichen Verbandskoeffizienten der Saison:
- England: 28,125
- Spanien: 22,093
- Deutschland: 21,785
- Portugal: 20,500
Deutschland kann Spanien nicht mehr überholen - selbst ein Freiburger Triumph in der Europa League würde den Rückstand nicht mehr ausgleichen können. Der fünfte Champions-League-Startplatz wird in der kommenden Saison somit an Spanien gehen.
Kampf um Platz vier entscheidet Champions-League-Qualifikation
Für Bundesliga-Fans bedeutet das nun: Die letzten beiden Spieltage werden zum direkten Kampf um Platz vier. Bayer 04 Leverkusen, der VfB Stuttgart und TSG 1899 Hoffenheim stehen allesamt bei 58 Punkten, getrennt nur durch das Torverhältnis. Wer den letzten Champions-League-Platz erreicht, entscheidet sich ausschließlich in der Liga.
Freiburg kann sich über Europa League für Champions League qualifizieren
Gleichzeitig bleibt ein Sonderfall bestehen: Gewinnt der SC Freiburg die Europa League, wären die Breisgauer automatisch als fünftes deutsches Team für die Champions League qualifiziert.
Der SC steht aktuell mit 44 Punkten auf Rang sieben. Sollte Freiburg über den Europa-League-Titel in die Königsklasse einziehen, gäbe es keinen zusätzlichen internationalen Startplatz - ein Bundesliga-Team würde dann nicht in der Conference League antreten.
Conference-League-Platz hängt von Freiburgs Tabellenposition ab
Schneidet Freiburg dagegen noch hinter Eintracht Frankfurt (43 Punkte) oder FC Augsburg (40 Punkte) auf Platz acht ab, würde der siebte Tabellenplatz wieder regulär zur Conference League führen. In diesem Fall bliebe der zusätzliche Champions-League-Startplatz erhalten.
Das Szenario für die meisten Startplätze der Bundesligisten:
- Platz: Champions League
- Platz: Champions League
- Platz: Champions League
- Platz: Champions League
- Platz: Europa League
- Platz: Europa League
- Conference League
- Platz: Freiburg wird Achter, gewinnt die Europa League und qualifiziert sich dadurch für die Champions League
Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.
Mehr zur Champions League
PSG-Star Kwarazchelia:Der Mann für die großen Matchesvon Claudio Palmierimit Video2:59
Reicht es fürs Finale?:Bayern kann fast aus den Vollen schöpfenvon Christoph SchneiderVideo0:50
Halbfinal-Rückspiel:Kompany mit "totaler Ruhe" ins Spiel gegen PSGvon Kathrin BräuerVideo1:20