Beim 5:4-Spektakel zwischen PSG und dem FC Bayern stach Chwitscha Kwarazchelia mit einem Doppelpack hervor. Was macht den Georgier vor allem in der Champions League so stark?

Zehn Tore und fünf Assists in 14 Champions-League-Spielen: Chwitscha Kwarazchelia, der hier seine beiden Treffer im Spiel gegen Bayern anzeigt. Quelle: Alain Jocard / AFP

Es war nicht leicht, beim 5:4-Sieg von Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern herauszuragen. Dafür hatte das schon jetzt legendäre Hinspiel des Champions-League-Halbfinals eigentlich zu viele Höhepunkte.

Chwitscha Kwarazchelia hat es trotzdem geschafft. Beim 1:1 in der 24. Minute schlug der Flügelstürmer von PSG in Arjen-Robben-Manier zu. Vor dem 4:2 in Minute 58 lief sich Kwarazchelia perfekt auf links frei - und schob dann locker ein.

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Ex-Profi Seedorf: Kwarazchelia bester Spieler der Welt

Die Elogen auf "Kvara", wie der Georgier in der Fußballwelt von vielen genannt wird, ließen nicht auf sich warten. "Kwarazchelia ist der beste Spieler der Welt und wird noch besser werden", sagte etwa der viermalige Champions-League-Gewinner Clarence Seedorf bei "Prime".

Dabei bestätigt der 25 Jahre alte "Kvara" derzeit nur seine seit Monaten anhaltende Top-Form, wie Alexandre Lemarié von der französischen Tageszeitung "Le Monde" findet. "Er hat gegen Chelsea im Hin- und Rückspiel getroffen, er hat im Hinspiel gegen Liverpool getroffen und im Rückspiel eine Vorlage geliefert", zählt der Reporter auf, der über PSG berichtet.

Seit dem Achtelfinale war er also in jedem Spiel entscheidend. „ Reporter Lemarié über Kwarazchelia

"Kvara" in der Champions League besonders stark

Vor allem in der Königsklasse wirkt der Georgier wie in seinem Element. Für seine zehn Tore und fünf Assists benötigte er nur 967 Spielminuten in 14 Partien. Seine Bilanz in der Ligue 1 (sieben Tore, vier Vorlagen in 25 Spielen) kann da nicht ganz mithalten. "Er versteht es, sein Niveau mit der Bedeutung der Spiele zu steigern", sagt Lemarié. "In der Champions League wächst er über sich hinaus."

Was aber macht Kwarazchelia, der im Winter 2025 für 80 Millionen Euro von der SSC Neapel zu PSG wechselte, so stark?

Lemarié erkennt ein Zusammenspiel aus Trainer, Spieler und Mannschaft, in der "Kvara" neben Kapitän Marquinhos und seinem Sturmpartner - dem Weltfußballer Ousmane Dembélé - eine führende Rolle zukommt.

Auf dem Platz ist Michael Olise einer der spektakulärsten Fußballer überhaupt. Außerhalb weiß man über den 24-Jährigen so gut wie nichts. Wie tickt der neue Superstar des FC Bayern München? 30.04.2026 | 17:18 min

Experte: Kwarazchelia macht den Unterschied im Pariser Star-Ensemble

"Neben seinen Offensivstärken hat er vor allem Charakter zu PSG gebracht", sagt Lemarié und sieht "Kampfgeist und Entschlossenheit" in Kwarazchelia vereint: "Wenn das Team in Schwierigkeiten steckt, steigert er die Intensität und spornt auch seine Mitspieler dazu an."

Mit der "Energie, die er aufbringt, um den Ball zurückzugewinnen", macht "Kvara" für Lemarié den Unterschied im Pariser Star-Ensemble: "Er drückt sich nie vor Defensivaufgaben und ist vor dem Tor effektiver geworden."

Kwarazchelia selbst führt seine Leistungen auf seinen Coach zurück. "Ich war schon in Neapel technisch gut. Defensiv habe ich mich dank Luis Enrique verbessert", sagte er vor dem Hinspiel gegen Bayern.

Bei ihm muss man nach hinten arbeiten wie ein Verteidiger. „ Chwitscha Kwarazchelia über Trainer Luis Enrique

Luis Enrique wiederum kommt Kwarazchelia taktisch entgegen. "Manchmal hat er Bradley Barcola auf der linken und Kvara auf der rechten Seite aufgestellt", weiß Lemarié: "Luis Enrique hat aber erkannt, dass er ihn zum Wohle des Teams auf links spielen lassen muss, da er dort am stärksten ist."

Das Champions-League-Halbfinale FC Bayern gegen Paris St. Germain ist ein Giganten-Duell. Trainer Luis Enrique hat bei PSG ein fast perfektes Team geformt - können die Münchner trotzdem gewinnen? 23.04.2026 | 14:45 min

Ist Kwarazchelia auf dem Weg zum weltbesten Spieler?

Der Trainer machte schon im April 2025 "viel Ehrgeiz und Persönlichkeit" bei Kwarazchelia aus.

Er vereint alles, was unser Projekt ausmacht: Jugend, Qualität mit und ohne Ball. Er bringt viel Einsatz in der Defensive und verfügt über eine hervorragende körperliche Verfassung. Für einen Trainer ist das wunderbar. „ Trainer Luis Enrique über Kwarazchelia

Nach seinem Doppelpack im Hinspiel will Kwarazchelia auch in München am Mittwoch (21 Uhr / Zusammenfassung im ZDF ab 23.10 Uhr) zum Faktor beim Titelverteidiger werden. Und damit endgültig zum weltbesten Spieler avancieren?

Den als introvertiert geltenden Musterprofi lassen solche Gedankenspiele kalt. Für Lemarié zählt der 25-Jährige "mit Dembélé, Lamine Yamal oder Michael Olise" zur Elite: "Im Moment gibt es viele herausragende Spieler. Er kann aber in den kommenden Jahren die Nummer eins werden."

Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.

Top-Scorer der Champions League 2025/26 1. Kylian Mbappé (Real Madrid): 16 Punkte (15 Tore, eine Vorlage)

2. Harry Kane (FC Bayern): 15 Punkte (13 Tore, 2 Vorlagen)

3. Chwitscha Kwarazchelia (Paris St.-Germain): 15 Punkte (10 Tore, 5 Vorlagen)

4. Julián Alvarez (Atlético Madrid): 14 Punkte (10 Tore, 4 Vorlagen)

5. Vinicius Junior (Real Madrid): 13 Punkte (5 Tore, 8 Vorlagen)

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7. Michael Olise (FC Bayern): 12 (5 Tore, 7 Vorlagen)

8. Luis Diaz (FC Bayern): 11 (7 Tore, 4 Vorlagen)