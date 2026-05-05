Champions-League-Duell gegen FC Bayern:PSG-Star Kwarazchelia: Der Mann für die großen Matches
von Claudio Palmieri
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Beim 5:4-Spektakel zwischen PSG und dem FC Bayern stach Chwitscha Kwarazchelia mit einem Doppelpack hervor. Was macht den Georgier vor allem in der Champions League so stark?
Es war nicht leicht, beim 5:4-Sieg von Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern herauszuragen. Dafür hatte das schon jetzt legendäre Hinspiel des Champions-League-Halbfinals eigentlich zu viele Höhepunkte.
Chwitscha Kwarazchelia hat es trotzdem geschafft. Beim 1:1 in der 24. Minute schlug der Flügelstürmer von PSG in Arjen-Robben-Manier zu. Vor dem 4:2 in Minute 58 lief sich Kwarazchelia perfekt auf links frei - und schob dann locker ein.
Ex-Profi Seedorf: Kwarazchelia bester Spieler der Welt
Die Elogen auf "Kvara", wie der Georgier in der Fußballwelt von vielen genannt wird, ließen nicht auf sich warten. "Kwarazchelia ist der beste Spieler der Welt und wird noch besser werden", sagte etwa der viermalige Champions-League-Gewinner Clarence Seedorf bei "Prime".
Dabei bestätigt der 25 Jahre alte "Kvara" derzeit nur seine seit Monaten anhaltende Top-Form, wie Alexandre Lemarié von der französischen Tageszeitung "Le Monde" findet. "Er hat gegen Chelsea im Hin- und Rückspiel getroffen, er hat im Hinspiel gegen Liverpool getroffen und im Rückspiel eine Vorlage geliefert", zählt der Reporter auf, der über PSG berichtet.
"Kvara" in der Champions League besonders stark
Vor allem in der Königsklasse wirkt der Georgier wie in seinem Element. Für seine zehn Tore und fünf Assists benötigte er nur 967 Spielminuten in 14 Partien. Seine Bilanz in der Ligue 1 (sieben Tore, vier Vorlagen in 25 Spielen) kann da nicht ganz mithalten. "Er versteht es, sein Niveau mit der Bedeutung der Spiele zu steigern", sagt Lemarié. "In der Champions League wächst er über sich hinaus."
Was aber macht Kwarazchelia, der im Winter 2025 für 80 Millionen Euro von der SSC Neapel zu PSG wechselte, so stark?
Lemarié erkennt ein Zusammenspiel aus Trainer, Spieler und Mannschaft, in der "Kvara" neben Kapitän Marquinhos und seinem Sturmpartner - dem Weltfußballer Ousmane Dembélé - eine führende Rolle zukommt.
Experte: Kwarazchelia macht den Unterschied im Pariser Star-Ensemble
"Neben seinen Offensivstärken hat er vor allem Charakter zu PSG gebracht", sagt Lemarié und sieht "Kampfgeist und Entschlossenheit" in Kwarazchelia vereint: "Wenn das Team in Schwierigkeiten steckt, steigert er die Intensität und spornt auch seine Mitspieler dazu an."
Mit der "Energie, die er aufbringt, um den Ball zurückzugewinnen", macht "Kvara" für Lemarié den Unterschied im Pariser Star-Ensemble: "Er drückt sich nie vor Defensivaufgaben und ist vor dem Tor effektiver geworden."
Kwarazchelia selbst führt seine Leistungen auf seinen Coach zurück. "Ich war schon in Neapel technisch gut. Defensiv habe ich mich dank Luis Enrique verbessert", sagte er vor dem Hinspiel gegen Bayern.
Luis Enrique wiederum kommt Kwarazchelia taktisch entgegen. "Manchmal hat er Bradley Barcola auf der linken und Kvara auf der rechten Seite aufgestellt", weiß Lemarié: "Luis Enrique hat aber erkannt, dass er ihn zum Wohle des Teams auf links spielen lassen muss, da er dort am stärksten ist."
Ist Kwarazchelia auf dem Weg zum weltbesten Spieler?
Der Trainer machte schon im April 2025 "viel Ehrgeiz und Persönlichkeit" bei Kwarazchelia aus.
Nach seinem Doppelpack im Hinspiel will Kwarazchelia auch in München am Mittwoch (21 Uhr / Zusammenfassung im ZDF ab 23.10 Uhr) zum Faktor beim Titelverteidiger werden. Und damit endgültig zum weltbesten Spieler avancieren?
Den als introvertiert geltenden Musterprofi lassen solche Gedankenspiele kalt. Für Lemarié zählt der 25-Jährige "mit Dembélé, Lamine Yamal oder Michael Olise" zur Elite: "Im Moment gibt es viele herausragende Spieler. Er kann aber in den kommenden Jahren die Nummer eins werden."
Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid): 16 Punkte (15 Tore, eine Vorlage)
2. Harry Kane (FC Bayern): 15 Punkte (13 Tore, 2 Vorlagen)
3. Chwitscha Kwarazchelia (Paris St.-Germain): 15 Punkte (10 Tore, 5 Vorlagen)
4. Julián Alvarez (Atlético Madrid): 14 Punkte (10 Tore, 4 Vorlagen)
5. Vinicius Junior (Real Madrid): 13 Punkte (5 Tore, 8 Vorlagen)
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7. Michael Olise (FC Bayern): 12 (5 Tore, 7 Vorlagen)
8. Luis Diaz (FC Bayern): 11 (7 Tore, 4 Vorlagen)
Über das Thema berichtete das ZDF in der Champions-League-Sendung am 29.04.2026 ab 23 Uhr und im sportstudio.de-Beitrag "PSG und Bayern liefern historisches Spektakel".
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