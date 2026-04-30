Michael Olise: So tickt der neue Superstar des FC Bayern München

Flügelstürmer Michael Olise spielt beim FC Bayern die Saison seines Lebens. Woher kommt der neue Superstar? Und wer ist der Mann, der öffentlich kaum einmal spricht?

Auf dem Platz ist Michael Olise einer der spektakulärsten Fußballer überhaupt. Außerhalb weiß man über den 24-Jährigen so gut wie nichts. Wie tickt der neue Superstar des FC Bayern München? 30.04.2026 | 17:18 min

Florian Wirtz, Nick Woltemade, Nico Williams - sie alle hat der FC Bayern im letzten Sommer nicht bekommen. Die Kritik an der Transferpolitik des deutschen Rekordmeisters war entsprechend groß. Viele ahnten nicht, dass mit Michael Olise der kommende Weltstar bereits im Münchner Kader stand.

Michael Olise der nächste Weltfußballer?

Der Flügelstürmer absolvierte bei den Bayern bereits eine starke erste Saison, in dieser Spielzeit unterstreicht er das Attribut Weltklasse schon alleine mit Zahlen und seinen 20 Toren sowie 29 Vorlagen in 47 Pflichtspielen. Für nicht wenige Experten hat der 24-Jährige längst das Zeug zum nächsten Weltfußballer.

Wenn die Bayern die Champions League holen und Michael Olise das entscheidende Tor erzielt, dann wird er den Ballon d'Or gewinnen. „ Fußball-Kommentator Jan Platte

"Als ich ihn zum ersten Mal mit sechs Jahren gesehen habe, ist mir vor allem seine Physis aufgefallen. Er bewegt sich mit perfekter Effizienz über den Platz", erinnert sich Olises Entdecker Sean Conlon in der Sendung Bolzplatz.

Die Erwartungen vor dem Hinspiel zwischen Paris und Bayern waren gewaltig - und sie werden noch übertroffen. Das unglaubliche 5:4 ist schon jetzt eine Partie für die Fußball-Geschichte. 29.04.2026 | 2:59 min

Physis und Abschlüsse: Olise bringt alles mit

"Die Leichtigkeit, mit der er sich von einer Seite des Spielfelds zur anderen bewegt - ein völlig müheloser und sehr eleganter Bewegungsablauf. Und dann die Art, wie er den Ball annimmt", schwärmt Conlon weiter. Wenn man Olise heute sehe, bewege er sich immer noch so wie damals.

Dazu kommen seine Entscheidungsfindung und natürlich seine spektakulären Abschlüsse. Sein "Gesamtpaket" eben, wie Fußball-Kommentator Jan Platte es nennt. "Er macht auch die Wege nach hinten. Er hat so ein Pflichtbewusstsein auch gegen den Ball."

4:3 nach 0:3: Eine B-Elf des FC Bayern sieht nach 45 Minuten in Mainz wie der sichere Verlierer aus. Nach der Pause kommen die Münchner Stars und drehen noch die Partie. 27.04.2026 | 12:31 min

In den großen Jugendakademien fiel Olise durch

Als ein Beispiel für dieses Pflichtbewusstsein erzählt Nark Bowen, Olises früherer Trainer beim Zweitligisten FC Reading, die Anekdote, wonach er den Stürmer jeden Morgen schlafend in seinem Auto am Trainingsgelände vorgefunden habe. "Er war schon um etwa 5:30 Uhr losgefahren, um pünktlich zum Training da zu sein", erinnert sich Bowen im Bolzplatz.

Olises Disziplin ist gepaart mit der lockeren Art eines Freizeitkickers oder Straßenfußballers. "Sein Charakter ist entspannt und gelassen", sagt Entdecker Conlon. Zu entspannt möglicherweise für die Akademien des FC Chelsea oder von Manchester City, in denen sich der in einem Außenbezirk von London aufgewachsene Offensivspieler nicht durchsetzen konnte.

Das Champions-League-Halbfinale FC Bayern gegen Paris St. Germain ist ein Giganten-Duell. Trainer Luis Enrique hat bei PSG ein fast perfektes Team geformt - können die Münchner trotzdem gewinnen? 23.04.2026 | 14:45 min

Über Umwege zum Star der Champions League

"Der Tag, an dem er Chelsea verlassen hat, war ein Schock. Denn er galt mit 14 als eines der größten Talente Englands", erinnert sich Conlon, der Olise danach unter seine Fittiche nahm. Er habe ihn sehr hart arbeiten lassen und gesagt: "Du musst eine Vision von dir selbst in vier Jahren haben. Und alle, die nicht an dich geglaubt haben, sollen es bereuen. Er schaute mich an und ich hatte wirklich das Gefühl, dass er sich das vorgestellt hat."

Die Umwege über den damaligen Zweitligisten Reading sowie den Premier-League-Klub Crystal Palace führten Olise schließlich zum FC Bayern und damit auch auf die Weltbühne Champions League.

Olise gibt nur selten Interviews

Trotz seiner sportlichen Entwicklung geht Olise im Umgang mit der Öffentlichkeit einen recht eigenwilligen Weg. Er gibt kaum Interviews und sabotiert auch mal das Meisterfoto des FC Bayern, indem er sich weigert das Meistershirt überzuziehen. In seiner öffentlichkeitsscheuen Art erinnert der 24-Jährige ein bisschen an den früheren Weltstar Zinedine Zidane.

Wir haben ihn ja noch nie sprechen gehört. Ihn umgibt etwas Rätselhaftes. „ Fußball-Kommentator Jan Platte über Olise

Bei der WM im Sommer für Frankreich am Ball

Wie der Spielmacher der französischen Weltmeistermannschaft von 1998 trägt auch Olise bei internationalen Turnieren das Trikot der Equipe Tricolore. Er ist zwar in England aufgewachsen, spielt trotz aller Bemühungen des englischen Verbands aber für das Heimatland seiner Mutter.

Ein Spieler, zwei Nationalverbände: Zuletzt entschieden sich potenzielle deutsche Nationalspieler wiederholt gegen eine Karriere im DFB-Team. Was steckt dahinter? 02.04.2026 | 16:46 min

Mit all ihren Ausnahmekönnern um Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und eben Olise sind die Franzosen bei der WM in Mexiko, Kanada und den USA der Topfavorit. Gut möglich also, dass der Bayern-Star seine ohnehin schon herausragende Saison im Sommer noch mit einem ganz besonderen Titel krönen kann.