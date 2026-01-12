Luis Díaz und Michael Olise: Das neue Traumduo des FC Bayern

Díaz und Olise wecken Erinnerungen an Franck Ribéry und Arjen Robben. Zugleich weist die neue Münchner Flügelzange einige Unterschiede zu den legendären Vorbildern auf.

Das neue Traumduo des FC Bayern München: Michael Olise (l.) und Luis Díaz Quelle: Sven Simon

Lachend klatschten Luis Díaz und Michael Olise nach ihrer Koproduktion zum 4:1 ab und fielen sich in die Arme. Es war beim 8:1 des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg jenes Bild, das stellvertretend stand für die große Harmonie des neuen Münchner Traumduos.

Doch obwohl Díaz und Olise so gut zusammenpassen, teils sogar besser als die früher nicht immer freundschaftlich miteinander verbundenen Legenden Franck Ribéry und Arjen Robben, wurde noch kein gemeinsamer Spitzname für Díaz und Olise gefunden.

Der FC Bayern beginnt das neue Jahr mit einer Machtdemonstration. Die Münchner spielen sich einen Torrausch und schicken den VfL Wolfsburg mit einer gehörigen Packung nach Hause. 12.01.2026 | 10:34 min

Das liegt wohl vor allem daran, dass ihre Namen nicht so gut geeignet sind für ein Kofferwort wie "Robbéry". Díaz und Olise könnte man Lui und Mic nennen, auch Dílise käme in Frage, ebenso Olíaz.

Richtig gut klingt das aber alles nicht. Bliebe vielleicht noch Luise. Und dazu Onkel Harry (Kane) in der Mitte. Zumindest sportlich könnte sich das durchsetzen, vielleicht auch in der Champions League.

Eberls Vergleiche

Luis Díaz, 28, und Michael Olise, 24, wecken auf jeden Fall Erinnerungen an die legendäre Flügelzange. Obwohl Olise einst seinen französischen Landsmann Ribéry als Vorbild genannt hatte, weise er mehr Parallelen zu Robben auf, findet Sportvorstand Max Eberl, allein schon wegen der Rolle als Rechtsaußen.

Arjen Robben gehörte zu den besten Rechts-Außen der Welt. Mit dem FC Bayern gewann er zahlreiche Titel und erzielte 99 Tore. Hier sehen Sie seine 10 schönsten Bundesliga-Tore. 23.02.2023 | 4:33 min

Exemplarisch dafür stand gegen Wolfsburg Olises Solo von rechts in die Mitte samt Schlenzer mit links zum 3:1.

"Das ist ein Stück weit der neue Robben, den wir haben. Und mit Lucho auf der anderen Seite den Typ Ribéry", sagte Eberl über Díaz.

Wir haben den filigranen, den eleganten, kreativen mit Michael. Und wir haben ein bisschen den kreativen Chaos-Maker mit Lucho. „ Max Eberl, Sportvorstand

Nur Kane besser als Díaz und Olise

Vergleiche zu Ribéry und Robben, die das Publikum zwischen 2009 und 2019 gemeinsam beim FC Bayern mit ihren Dribblings, Toren und Vorlagen sowie Kinderstreichen (Ribéry) verzückt hatten, drängen sich schon deshalb auf, weil Díaz und Olise in ihrer ersten gemeinsamen Saison ähnlich prägend auftreten.

Frank Ribéry gehört zu den Vereinslegenden des FC Bayern München. Dort gewann er unter anderem neun Mal den Deutschen Meistertitel. Hier seine schönsten Bundesliga-Tore. 03.02.2023 | 4:21 min

Je vier direkte Torbeteiligungen entfielen gegen Wolfsburg auf Díaz (ein Tor, drei Vorlagen) und Olise (je zwei Tore und Vorlagen). Insgesamt kommt Díaz in dieser Saison in 23 Pflichtspielen auf 14 Tore und zehn Vorlagen, bei Olise sind es in 26 Einsätzen zwölf Tore und 16 Vorlagen.

Nur Mittelstürmer Kane weist mehr Ertrag auf (26 Einsätze, 31 Tore, vier Vorlagen) als Díaz und Olise.

Kompany bremst Vergleiche: "Zu früh"

"Wir haben momentan eine Flügelzange, die außergewöhnlich ist, aber natürlich auch die Spieler, die sie in Szene setzen", befand Eberl, "es passt sehr, sehr viel zusammen. Das musst du auch haben, wenn du im März, April in die entscheidenden Spiele gehst."

Darauf verwies ebenso Vincent Kompany, dem die Vergleiche zum legendären Duo zu früh kommen. "Wenn irgendwann am Ende die großen Titel da sind, dann können wir vielleicht über dieses Thema sprechen", bremste der Trainer.

Als Ribéry Robben ein Veilchen verpasste

Mit "Rib und Rob" hatten die Bayern 2013 das Triple gewonnen. Kompanys Nachsatz zum neuen Flügelduo enthielt einen hübschen Versprecher, er befand: "Aber es ist schön wichtig, was sie für uns machen."

Dabei weisen Díaz und Olise einige Unterschiede zu "Robbéry" auf. Besonders auffällig ist, wie gut die neue Flügelzange harmoniert. Das war bei Ribéry und Robben zuweilen anders. In der Halbzeit des Halbfinals der Champions League gegen Real Madrid 2012 verpasste Ribéry Robben sogar per Faustschlag ein Veilchen.

Von Luis Diaz bis Martin Terrier: Diese Tore aus den ersten 15 Spieltagen der Fußball-Bundesliga sollten Sie gesehen haben. 22.12.2025 | 4:56 min

Was Díaz und Olise von Robbéry noch unterscheidet

Anders bei Díaz und Olise ist ebenfalls, dass sie nicht verletzungsanfällig sind, im Gegensatz vor allem zu Robben. Ruhiger sind sie zudem, auch nach ihrer Gala gegen Wolfsburg mieden Díaz und Olise die Medien.

Mannschaftsdienlicher als Ribéry und Robben spielen sie ebenfalls. Doch vor allem legen sie sich gegenseitig die Tore auf und freuen sich mit dem Kollegen, wenn dieser erfolgreich ist. Vielleicht auch wieder am Mittwoch beim 1. FC Köln.