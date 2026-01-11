Was der FC Bayern 2026 vorhat: Das Halbjahr der Entscheidungen

Gegen Wolfsburg beginnt für den FC Bayern der wichtige zweite Saisonteil. Darin geht es um Titel und Rekorde, aber auch um die Zukunft verdienter Spieler wie Neuer oder Goretzka.

Der FC Bayern hat für den zweiten Saisonteil Großes vor. Quelle: Imago

Wenn der FC Bayern am Sonntag den VfL Wolfsburg empfängt, wird das für die Münchner zu einem echten Kaltstart in den zweiten Saisonteil. Für sie gilt das nicht allein wegen der nur gut einwöchigen Vorbereitung samt 5:0-Sieg im Test bei Red Bull Salzburg.

Minus acht bis minus neun Grad Celsius sind nun angekündigt für das erste von sieben Pflichtspielen im Januar. Trotz der unangenehmen Umstände will die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany ihren Titel- und Rekordkurs gegen Wolfsburg natürlich fortsetzen. Das Triple streben Trainer und Belegschaft ausdrücklich an.

Welche Rekorde für Bayern denkbar sind

Nebenbei sind einige Saisonbestmarken in Aussicht, darunter in der Bundesliga die meisten Punkte (bisheriger Rekord: 91 in 2018/19) und Tore (101 in 1971/72). Nach 15 Spieltagen haben die Münchner bereits 41 Punkte und 55 Tore angehäuft. Harry Kane (aktuell 19 Tore) könnte Robert Lewandowskis Rekord von 41 Toren aus der Saison 2020/21 gefährden.

Auch der früheste Gewinn des Ligatitels scheint denkbar. Dafür müssten die Münchner bereits nach dem 27. Spieltag (20. bis 22. März) als Meister feststehen. Der bisherige Rekord stammt aus der Saison 2013/14, als die Bayern mit ihrem damaligen Trainer Pep Guardiola nach ihrem 3:1-Sieg bei Hertha BSC am 25. März (27. Spieltag) nicht mehr von Platz eins zu verdrängen waren.

Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig naht

Besonders wichtig ist den Münchnern in diesem Jahr auch, erstmals seit 2020 wieder den DFB-Pokal zu gewinnen. Zunächst steht das Viertelfinale gegen RB Leipzig am 11. Februar an. Auch in der Champions League hoffen die Bayern auf den Titelgewinn. Erst einmal geht es aber um den direkten Einzug ins Achtelfinale, der mit einem Sieg aus den verbleibenden Spielen der Ligaphase gegen Union Saint-Gilloise und bei der PSV Eindhoven Ende Januar erreicht wäre.

Beschäftigen wird die Münchner im zweiten Saisonteil auch, möglichst geschmeidig mit einigen kniffligen Personalien umzugehen. Das gilt vor allem für die offene Zukunft von Torwart Manuel Neuer, 39, und Mittelfeldspieler Leon Goretzka, 30. Bei beiden läuft der Vertrag Ende Juni ebenso aus wie bei Dayot Upamecano, 27, Serge Gnabry, 30, Raphaël Guerreiro, 32, und Sven Ulreich, 37.

Upamecano soll verlängern

Mit Innenverteidiger Upamecano wird eine baldige Verlängerung erwartet, auch bei Offensivkraft Gnabry soll diese bevorstehen. Bei Goretzka ist dagegen wohl kaum mit einem Verbleib über den Sommer hinaus zu rechnen. Das klang auch bei Sportdirektor Christoph Freund an, der bei einem Fanklubbesuch am vergangenen Sonntag am Beispiel Thomas Müller über den schwierigen Umgang mit verdienten Spielern sprach.

Es ist nicht einfach, wenn ein Spieler grundsätzlich sehr gute Leistungen für den Verein gebracht hat, lange da war und vielleicht nicht mehr verlängert wird. „ Christoph Freund, Sportdirektor FC Bayern

Das dürfte auch Guerreiro betreffen, der wie Goretzka nicht zum Stammpersonal zählt.

Neuer wartet ab, Musiala vor Comeback

Bei Neuer ist weiter offen, ob es nach dieser Saison weitergeht oder nicht. Er sei einer Verlängerung gegenüber "positiv gestimmt, der Austausch mit dem Klub ist sehr gut", sagte der Weltmeister von 2014 vor wenigen Tagen, "ich möchte die nächsten Monate aber abwarten und gute Leistungen zeigen. Dann wird sich das Richtung Ende März, April schon entscheiden".

Besonders im Blickpunkt stehen wird zunächst Jamal Musialas Re-Integration im Laufe des Januars nach seinem Wadenbeinbruch bei der Klub-WM im vergangenen Sommer. Spannend wird, wie sich durch Musialas Comeback das Spiel der Bayern und die Einsatzzeiten von Shootingstar Lennart Karl, 17, verändern werden.

Fehlen dürfte gegen Wolfsburg Joshua Kimmich wegen anhaltender Probleme am Sprunggelenk. Die Bayern hoffen, dass Kimmich bald schmerzfrei und voll belastbar ist - in ihrem Halbjahr der Entscheidungen.