Leon Goretzka - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Leon Goretzka
Leon Goretzka ist ein deutscher Fußballspieler, der seit der Saison 2018/19 beim FC Bayern München unter Vertrag steht. 2014 debütierte er in der deutschen Nationalmannschaft. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zu Leon Goretzka.
Biografie
Leon Christoph Goretzka wurde 1995 in Bochum geboren. Beim heimischen VfL Bochum spielte er in der Jugend und in seiner ersten Saison als Profi. Nach fünf Jahren beim FC Schalke 04 wechselte er 2018 zu Bayern München.
