  3. Merkliste
  4. Suche
Themen
Themen
Übersicht
Thema

Leon Goretzka - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

vor 32 Minuten
Schüsse nahe dem Weißen Haus in Washington: Zwei Nationalgardisten getroffen

Leon Goretzka

|
Leon Goretzka ist ein deutscher Fußballspieler, der seit der Saison 2018/19 beim FC Bayern München unter Vertrag steht. 2014 debütierte er in der deutschen Nationalmannschaft. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zu Leon Goretzka.

Aktuelle Nachrichten zu Leon Goretzka

  1. Leon Goretzka

    Nations League:Goretzka: Titel bei "Mini-EM" das Ziel

    von Johanna Rüdiger
    Video1:29
  2. Bundestrainer Julian Nagelsmann bedankt sich bei Leon Goretzka und jubelt am 20.03.25.

    Nations League:Nagelsmann setzt weiter auf Goretzka

    mit Video8:55
  3. Nations League zwischen Italien und Deutschland: Leon Goretzka (l.) und Joshua Kimmich
    Analyse

    Goretzka überzeugt gegen Italien:Comeback des Jahres in der Nations League

    Frank Hellmann, Mailand
    mit Video8:55
  4. 20.08.2024, FC Bayern - Grasshopper Club Zürich: Leon Goretzka hebt die Hand

    Startelfeinsatz im letzten Test:Goretzka plötzlich gefragt beim FC Bayern?

Biografie

Leon Christoph Goretzka wurde 1995 in Bochum geboren. Beim heimischen VfL Bochum spielte er in der Jugend und in seiner ersten Saison als Profi. Nach fünf Jahren beim FC Schalke 04 wechselte er 2018 zu Bayern München.

Aktuelle Nachrichten zum FC Bayern München

  1. V.l.n.r.: Arsenal-Fans Christopher, Gary und Shuwhan

    FC Arsenal vor Champions-League-Topspiel:"Wir haben noch eine Rechnung offen mit den Bayern"

    Alexander Glodzinski, London
    mit Video14:02
  2. erleuchtete allianz-arena in muenchen zum champions league-finale 2012

    CL-Endspiel in München 2028:Wie die UEFA um Final-Bewerber kämpft

    von Claudio Palmieri
  3. Bayern Münchens Tom Bischof im Zweikampf gegen Freiburgs Yuito Suzuki.

    Bundesliga - 11. Spieltag:FC Bayern besiegt Freiburg nach 0:2-Rückstand

    mit Video9:19
  4. Spieler von Paris Saint Germain jubeln mit dem Pokal.

    Zuschlag bis 2031:Highlights der Champions League weiterhin im ZDF

  5. Fußball Frauenbundesliga: FC Bayern München - 1. FC Union Berlin: Cheftrainer Jose Barcala (FC Bayern München Frauen) gestikuliert

    Champions League der Frauen:Bayerns Kreativität gegen Arsenal gefragt

    von Viktoria Kunzmann
  6. Berlins Andras Schäfer kämpft gegen Josip Stanisic von Bayern München um den Ball.

    Union erkämpft einen Punkt:Bayerns Super-Serie endet in Berlin

    mit Video7:59
  7. V.l.: Min-Jae Kim, Serge Gnabry, Harry Kane , Manuel Neuer

    Triumph in der Champions League:FC Bayern mutiert in Paris zum Abwehrmonster

    mit Video16:46
  8. Spieler des FC Bayern jubeln über ein Tor bei Paris Saint-Germain in der Champions League.

    Champions League:Meisterlich: Zehn Bayern siegen bei Paris Saint-Germain

    von Christian Nürnberger
  9. Lili Engels (links) und Lena Kesting

    ZDF-Reporterin berichtet aus Paris:"Das Beste, was Europas Fußball zu bieten hat"

    Video2:50
  10. FC Bayern München, Abschlusstraining

    Champions League in Paris:FC Bayern bei PSG: Rock 'n' Roll im Prinzenpark

    von Maik Rosner
    mit Video2:57
  11. Fußballkollegen von Harry Kane schnipsen ihm am 03.11.2025 beim Abschlusstraining in sein Ohr während er darüber lacht.

    Champions League:FC Bayern: Gut gelaunt zum Gipfel nach Paris

    mit Video16:46
  12. Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany bei seinem Interview im Ministudio.

    FC Bayern - Leverkusen 3:0:Kompany mit Vorfreude auf "Rock'n'Roll in Paris"

    Video4:06
  13. Serge Gnabry jubelt nach seinem Tor gegen Bayer 04 Leverkusen.

    Souveräner Sieg im Topspiel:Bayern besiegt Leverkusen im Schongang

    mit Video4:06
  14. Ehrenpräsident Uli Hoeneß, FC-Bayern-Sportvorstand Max Eberl und Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen (von links) sitzen auf der Tribüne und verfolgen das Spiel gegen FC Brügge. Unten Präsident Herbert Hainer

    Bundesliga-Topspiel am Samstag:Doppelte Brisanz beim FCB: Erst Bayer, dann Hauptversammlung

    von Maik Rosner
    mit Video16:46
  15. Harry Kane beim Torjubel

    Vom Torjäger zum Allrounder:Was Harry Kane so außergewöhnlich macht

    von Ralf Lorenzen
    mit Video16:46
  16. Münchens Harry Kane (l) jubelt.

    Münchner im Achtelfinale des DFB-Pokals:Köln gegen Bayern nur eine Stunde auf Augenhöhe

    von Marcus Schuster
    mit Video5:46