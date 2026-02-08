Fußball: Unruhe trotz Erfolg bei der TSG Hoffenheim

Hoffenheim spielt tollen Fußball und ist auf Champions-League-Kurs. Doch die internen Querelen vor dem Spitzenspiel beim FC Bayern trüben nicht nur die Laune von Trainer Ilzer.

Ungewisse Zukunft für das Hoffenheimer Erfolgsduo: Christian Ilzer (li.) mit Geschäftsführer Andreas Schicker. Quelle: dpa

Eigentlich müsste bei der TSG Hoffenheim gerade eitel Sonnenschein herrschen. Mit den derzeitigen sportlichen Erfolgen - man fährt als Tabellendritter zum FC Bayern (Sonntag, 17:30 Uhr) - hatte auch intern niemand gerechnet.

Doch weit gefehlt: Im Inneren des Klubs herrschen derzeit derartige Querelen, dass Trainer Christian Ilzer von Problemen "an der Heimatfront" und einer "Unruhe im Verein" spricht, die er von der Mannschaft fernzuhalten versuche.

Muss Andi Schicker in Hoffenheim gehen?

Zu Gerüchten, dass schon bald auch Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker, ein enger Vertrauter von Ilzer seit gemeinsamen Grazer Tagen, gehen könnte, äußerte sich der Hoffenheimer Coach am Freitag deutlich:

Ich kann nur sagen, dass wir hier gerade einen äußerst erfolgreichen Weg gehen. Andi stellt für uns die Rahmenbedingungen her, um erfolgreich zu sein. „ Christian Ilzer, Trainer der TSG Hoffenheim

Er hoffe nicht, "dass wir unseren sehr erfolgreichen Weg an der Heimatfront kaputtmachen".

Ilzer schließt eigenen Rücktritt nicht aus

Ilzer selbst schloss explizit nicht aus, dass auch er zurücktritt, wenn Schicker tatsächlich abberufen wird.

Der Erfolgstrainer weg, der Architekt der derzeitigen Mannschaft weg? Ein Szenario, das andernorts undenkbar wäre - aber ist es das auch in Hoffenheim?

Viele Funktionäre bei TSG Hoffenheim ausgetauscht

Am Mittwoch vermeldete die TSG, dass Tim Jost einen Aufhebungsvertrag unterschrieben hat. Innerhalb weniger Monate ist der bisherige Marketing-Geschäftsführer bereits der vierte Funktionär, der gehen musste.

Hinter den Kulissen geht es auch darum, aufzuklären, wie die komplette Mitgliederdatei innerhalb des Klub-Umfeldes weitergeleitet werden konnte. Die Gesellschafterversammlung am Montag dürfte auch über die Zukunft von Ilzer und Schicker entscheiden.

Spielerisch kann Hoffenheim Bayern Paroli bieten

Das Spiel beim FC Bayern rückt angesichts der Querelen fast schon in den Hintergrund. Dabei ist die Partie nicht nur aufgrund der Tabellenkonstellation die spannendste des Spieltags.

Die TSG ist derzeit wohl das einzige Team, das dem Rekordmeister auch spielerisch Paroli bieten kann. Ilzer sieht dennoch ein "David-gegen-Goliath"-Duell. Man sei "Teil einer Schießerei", sei "aber selbst nur mit einem Buttermesser unterwegs".

Ilzer hat Robustheit dazu geholt

Dem Österreicher ist es gelungen, aus einem Abstiegskandidaten eine Mannschaft zu formen, die spielerisch und kämpferisch überzeugt - und gute Chancen hat, in der kommenden Saison in der Champions League zu starten.

Dabei hat Ilzer im Sommer vor allem für mehr kollektive Zweikampfstärke und Robustheit gesorgt und hatte bei allen wichtigen Transfers ein glückliches Händchen.

Die wichtigen Transfers schlugen ein

Spieler wie Wouter Burger, Vladimir Coufal und Leon Avdullahu schlugen ebenso sofort ein wie Tim Lemperle und Fisnik Asllani, die allesamt auch fußballerisch beschlagen sind. Auch langgediente Spieler wie Grischa Prömel oder Andrej Kramaric hielten zudem ihr hohes Niveau. Und: Sie alle wollen noch etwas erreichen.

Und dann wäre da noch Keeper Oliver Baumann, der von sich behauptet, noch nie besser gewesen zu sein als derzeit und der nach der erneuten Verletzung von Marc ter Stegen noch bessere Chancen hat, bei der WM im deutschen Tor zu stehen.

Zweiter in der Auswärtstabelle

"Ich habe ihm geschrieben, das gehört sich einfach", berichtet der 35-Jährige. "Das wünscht man keinem. Ich drücke ihm die Daumen, dass er schnell wieder fit wird."

Beim FC Bayern dürfte man derweil nicht den Fehler machen, die auswärtsstarken Hoffenheimer zu unterschätzen. Auch zu Hause gewann die TSG die letzten sieben Partien. Beim 1:4 gegen den FC Bayern im Hinspiel war sie allerdings chancenlos.