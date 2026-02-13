Bundesliga: Wie Thioune Werder wieder auf Kurs bringen will

Werder steckt im Abstiegskampf, der neue Trainer Thioune hat viele Baustellen: Der Kader ist löchrig, der Angriff schwach, das Selbstvertrauen im Keller, die Fans sind sauer.

Auf Werders neuen Trainer Daniel Thioune warten schwierige Aufgaben. Quelle: dpa

Vor elf Jahren prägte der damalige Werder-Profi Sebastian Prödl den Fußballspruch des Jahres.

München ist wie ein Zahnarztbesuch. Muss jeder mal hin. „ Ex-Werder-Profi Sebastian Prödl

Der Österreicher meinte damit zwar Auswärtsspiele beim deutschen Rekordmeister, seine Nachfolger im Werder-Trikot blicken aber längst auch Heimspielen gegen den FC Bayern mit Sorge entgegen.

Jan-Niklas Beste hat den Einstand von Werder Bremens neuem Trainer Daniel Thioune verdorben: Beste erzielte das Tor des Tages beim 1:0-Heimsieg des SC Freiburg gegen Werder. 09.02.2026 | 8:34 min

Nach den Bayern erwartet Werder Abstiegskampf pur

"Es muss unser Ziel sein, dass dies hier kein Selbstläufer wird", sagte Werders neuer Trainer Daniel Thioune vor dem erneuten Aufeinandertreffen am Samstag. Selbstbewusstsein klingt anders. Aber woher soll dies auch kommen, nach elf Spielen ohne Sieg und den Absturz auf den Relegationsrang? Gegen die Bayern muss Thioune den Gedanken aus den Köpfen der Spieler bekommen, dies sei nur ein Vorspiel für die wirklich wichtigen Partien gegen die direkten Konkurrenten FC St. Pauli, Union Berlin, Heidenheim, Mainz und Wolfsburg.

Ex-Trainer Florian Kohfeldt hatte im März 2021 am 25. Spieltag vor dem Heimspiel gegen die Bayern angesichts von elf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz gesagt: "Ab jetzt geht es darum, die nächsten Monate besseren Fußball zu spielen." Es folgten zehn Spiele ohne Sieg und der Abstieg.

Im Zentrum der Kritik: Sportvorstand Clemens Fritz

"Ich bin mir sicher, dass wir 2021 nicht abgestiegen wären, wenn das Weserstadion aufgrund der Pandemie nicht hätte leer bleiben müssen", sagte Klaus Filbry, Vorsitzender der Werder-Geschäftsführung, dem Weser-Kurier. Doch die fulminante Unterstützung der Fans, die Werder erfolgreich durch die Abstiegskämpfe 2016 und 2020 getragen hat, ist diesmal nicht selbstverständlich. Ihr Unmut, den sie vor dem letzten Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach auf einem Transparent mit der Warnung: "Die Geduld ist nicht grenzenlos", zum Ausdruck brachten, ist nach der Trennung von Trainer Horst Steffen nicht kleiner geworden.

Der FC Bayern hat den Lauf der TSG Hoffenheim gestoppt und im Bundesliga-Topspiel einen souveränen 5:1-Heimsieg gefeiert. Allerdings mussten die Gäste lange mit zehn Mann spielen. 09.02.2026 | 12:37 min

Die Kritik richtet sich in erster Linie gegen Sportvorstand Clemens Fritz und dessen Kaderplanung: späte Neuzugänge, ein Sammelsurium aus Leihspielern vom internationalen Markt - bis hin zum vermeintlichen Heilsbringer Victor Boniface, dessen Werder-Zeit als Posse endete und eine bittere Wahrheit offenbarte: Topscorer Marvin Ducksch ist verkauft worden, ohne annähernd gleichwertigen Ersatz parat zu haben. Im Winter wurde lediglich der Stürmer Jovan Milosevic von der Ersatzbank des VFB Stuttgart nachverpflichtet, während andere Clubs wie Mainz 05 oder der 1. FC Köln sich kräftig verstärkten.

Werder Bremen: Viel Ballbesitz, wenig Ertrag

Horst Steffen versuchte in seiner Amtszeit viel, stellte von Vierer- auf Dreierkette zurück, wechselte oft die Offensivformation und erreichte zumindest eines der gesetzten Ziele: er baute Talente wie Karim Coulibaly, Mio Backhaus und Patrice Covic ein, die ihren Marktwert signifikant erhöhten. Was ihm nicht gelang: Das fragile, vor der Saison auseinandergerissene Mannschaftsgefüge zu stabilisieren und ihm eine bundesligataugliche Struktur zu geben.

Werder Bremen hat eine Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach zwar noch abgewendet - das 1:1 ist trotzdem zu wenig. Werder-Coach Steffen wurde am Tag nach dem Spiel entlassen. 02.02.2026 | 8:30 min

Das konnte auch dessen Nachfolger Thioune bis zum Spiel in Freiburg nicht schaffen, in dem die nahezu unveränderte Mannschaft genauso hilflos wie zuvor ihren vielen Ballbesitz in nur wenige gefährliche Strafraumaktionen ummünzen konnte. Für das Spiel gegen die Bayern hat Thioune bereits personelle Veränderungen angekündigt. Taktisch geht er möglicherweise den umgekehrten Weg wie Kohfeldt in der Abstiegssaison 20/21 - und macht das Spiel wieder einfacher.

Thioune hofft auf Schulterschluss mit den Fans

"Die Ballbesitzphasen werden bei den Bayern deutlich höher sein als bei uns", sagte Thioune am Freitag. "Es ist vielleicht die Möglichkeit, in den einen oder anderen Umschaltprozess rein zu kommen und dann besser zu finalisieren als in den letzten Wochen."

Als Schlüssel zum Erfolg sieht auch der Ex-Düsseldorfer den Zusammenhalt mit den Fans. "Wir müssen fleißig daran arbeiten, dass dieser Schulterschluss wieder entsteht", sagte er. "Dann kann es ein Beschleuniger für die nächsten Tage und Wochen werden."

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.