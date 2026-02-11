Fußball: FC Bayern erreicht DFB-Pokalhalbfinale

Der FC Bayern hat das Halbfinale im DFB-Pokal erreicht. Gegen RB Leipzig taten sich die Münchner zwar lange schwer, siegten am Ende aber verdient.

Hier vergibt Harry Kane, doch mit seinem 1:0 für den FC Bayern brach er im DFB-Pokal gegen Leipzig den Bann. Quelle: dpa

Der FC Bayern steht im Halbfinale des DFB-Pokals. Der Bundesliga-Spitzenreiter setzte sich vor 75.000 Zuschauern in der Münchner Arena mit 2:0 (0:0) gegen RB Leipzig durch. Die Sachsen hielten die Partie lange offen, mussten sich letztlich nach Treffern von Harry Kane (64./Foulelfmeter) und Luis Diaz (67.) aber geschlagen geben.

Abseits - Leipzig jubelt zu früh

Die Anfangsminuten verliefen ausgeglichen, dann gab es den ersten Knalleffekt: Leipzigs Dribbelkünstler Yan Diomande vernaschte die Münchner Abwehr, Christoph Baumgartner nahm den Ball auf und schoss ihn ins Tor. Der Jubel der Gäste währte aber nur kurz: Baumgartner stand knapp im Abseits.

Den Bayern fehlte in dieser Phase die Selbstverständlichkeit, die sonst ihr Spiel auszeichnet. Es dauerte bis zur 12. Minute, bis die Münchner gefährlich vor das gegnerische Gehäuse kamen, doch die Leipziger Abwehr um Keeper Maarten Vandevoordt konnte gegen Harry Kane mit vereinten Kräften retten.

Kurz danach wurde es kurios: Ein Kopfball von Kane nach einer Ecke wäre wohl ins Tor gegangen, allerdings stand mit Aleksandar Pavlovic ein eigener Mitspieler im Weg.

Torhüter zeichnen sich aus

Kane gehörte auch die dritte Münchner Torchance, der Engländer setzte den Ball nach Flanke von Michael Olise knapp drüber (21.). Dennoch war dem Bundesliga-Tabellenführer der Respekt vor den Sachsen anzumerken, bei Leipziger Ballbesitz zog sich die komplette Elf von Vincent Kompany meist weit in die eigene Spielfeldhälfte zurück.

Umgekehrt galt dasselbe, sodass die Zuschauer ein Spiel zweier sehr gut organisierter, aber nur bedingt risikobereiter Teams mit wenigen Torraumszenen geboten bekamen. So ging es mit 0:0 in die Kabinen – auch, weil David Raum nach einem schnellen Angriff über die linke Leipziger Angriffsseite mit seinem Abschluss an Manuel Neuer scheiterte (37.) und Vandevoort in der Nachspielzeit weder einen Distanzschuss von Serge Gnabry noch einen Kane-Kopfball passieren ließ.

Offensivreihen tun sich schwer

Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst wenig. Beide Mannschaften agierten mit angezogener Handbremse, allerdings hatten es die Offensivreihen auch schwer, sich gegen die aufmerksam verteidigenden und verschiebenden Abwehrblöcke in Szene zu setzen. Gnabry hatte nach 57 Minuten eine gute Gelegenheit, konnte den exzellent aufgelegten Vandevoordt aus zwölf Metern aber nicht überwinden.

Kurz danach stand Leipzigs Keeper wieder im Mittelpunkt: Josip Stanisic war allein durchgebrochen, bei seinem Rettungsversuch rutsche Vandevoordt aus und holte den Münchner von den Beinen. Den folgerichtigen Strafstoß verwandelte Kane in gewohnt souveräner Manier zum 1:0 für den FC Bayern (64.).

Kane trifft per Elfmeter

Jetzt musste Leipzig aufmachen, was den Münchnern natürlich in die Karten spielte. Olise hätte unmittelbar nach dem Führungstor um ein Haar das 2:0 nachgelegt (66.), das erledigte dann Luis Diaz nach einem feinen Hochgeschwindigkeits-Spielzug über Stanisic und Olise (67.).

Dieser Doppelschlag hinterließ Wirkung. Leipzig mühte sich zwar in den verbleibenden Minuten, doch es schlichen sich mehr und mehr Unkonzentriertheiten ins Passspiel ein. Das disziplinierte Verteidigen hatte viel Kraft gekostet, es schien zudem der Glaube zu fehlen, gegen die nun sehr kompakt formierten Münchner der Partie noch eine Wendung gegen zu können.

So blieb es beim Erfolg des FC Bayern, der zwar nicht glänzte, aber nach einer sehr soliden Vorstellung weiter vom großen Ziel träumen darf, zum ersten Mal seit 2020 wieder den DFB-Pokal zu gewinnen.

Auslosung am 22. Februar

Zuvor hatten bereits Titelverteidiger VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen und der SC Freiburg die Runde der besten vier Teams erreicht. Die Halbfinal-Partien, die am 22. Februar ausgelost werden, finden am 21. und 22. April statt, das Finale am 23. Mai in Berlin.

