DFB-Pokal: Kön gegen Bayern nur eine Stunde auf Augenhöhe

Ron-Robert Zieler (Torwart 1. FC Köln): "Wir haben alle gespürt, dass man in jedem Spiel eine Chance hat. Wir wussten, dass heute viel zusammen kommen muss, um hier eine Runde weiter zu kommen. Wir sind gut reingekommen, haben die Bayern immer wieder vor eigene Probleme gestellt. Natürlich mit hohen langen Bällen, aber wir haben da für Chaos gesorgt. Ärgerlich natürlich das 1:1. Insgesamt war die erste Hälfte sehr ordentlich und umso bitterer ist es natürlich, wenn man mit 1:2 in die Pause geht. Natürlich kostet das auch Kraft. Die Bayern haben dann Dominant entwickelt in der zweiten Halbzeit, dann wird es schwieriger. Wir haben weiter alles probiert, aber es hat hinten raus nicht gereicht."



Ragnar Ache (Torschütze 1. FC Köln): "Wir haben alle reingehauen, sind 1:0 nach vorne gekommen, aber am Ende hat es leider nicht gereicht. Natürlich war der Glaube da. Wenn man zu Hause spielt, in diesem Stadion mit diesen Fans, das ist ein geiles Gefühl. Und nach dem 1:0 denkt man, man könnte das Spiel vielleicht doch gewinnen. Nach einer Zeit haben wir dann gar keinen Zugriff mehr bekommen. Am Ende des Tages haben sie doch zu viel individuelle Qualität."



Vincent Kompany (Trainer FC Bayern): "Es war ein totales Kampfspiel, so wie ein Pokalspiel aussehen kann. Aber ich bin trotzdem auch zufrieden mit der kämpferischen Mentalität von meinen Jungs. Wir stehen 1:0 hinten, dann weißt Du wie das dann hier mit den Fans ist, und trotzdem dann zurückzukommen. In der zweiten Halbzeit sind wir gefährlich geblieben, haben die Intensität behalten. Aber Köln hat sich immer wieder in das Spiel gekämpft, daher bin ich eigentlich sehr zufrieden."



Jonas Urbig (Torwart Bayern München): "Wir freuen uns als Team, und da freue ich mich mit. Meine persönlichen Emotionen sind da hinten angestellt. Wir haben das als Team heute klasse gemacht, sind nach Rückstand zurückgekommen, in Führung gegangen noch vor der Halbzeit. Eine sehr gute Team-Performance, worüber ich mich freue. Wir waren auf Kölns starke Offensive vorbereitet, daher waren wir da nicht überrascht. Viel mehr war es die Bestätigung, dass wir alles reinhauen müssen, um hier gewinnen zu können."