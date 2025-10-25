Bundesliga: BVB feiert Last-Minute-Sieg gegen Köln

In letzter Minute hat Borussia Dortmund den 1. FC Köln geknackt. Bis dahin biss sich der BVB am starken FC-Keeper Marvin Schwäbe die Zähne aus.

Marius Bülter (Köln) hält sich den Dortmunder Nico Schlotterbeck (rechts) vom Leib. Quelle: dpa

Dank eines späten Treffers hat Borussia Dortmund den nächsten Ausrutscher in der Fußball-Bundesliga vermieden. Gegen den starken Aufsteiger 1. FC Köln erkämpfte sich der BVB ein 1:0 (0:0). Matchwinner war Maximilian Beier mit seinem Tor in der Nachspielzeit (90.+6).

Der Rückstand auf den souveränen Tabellenführer Bayern München beträgt nach acht Spielen weiterhin sieben Punkte.

Nach einer wohl schweren Knieverletzung von Abwehrchef Timo Hübers und zuvor fünf Wechseln beendeten die Gäste das Spiel in Unterzahl und hatten bis kurz Schluss den Punktgewinn vor Augen - auch weil Keeper Marvin Schwäbe glänzend hielt.

Köln beginnt verheißungsvoll

Für den BVB erwies sich die Aufgabe gegen Köln von Beginn an als sehr kompliziert, denn der FC war bei seinen Kontern brandgefährlich. Marius Bülter spielte den Ball auf Said El Mala, der frei durch war - und vor Torhüter Gregor Kobel zu lang zögerte. Sein Schuss rollte knapp am Tor vorbei, Rami Bensebaini hatte den Kölner Hoffnungsträger noch entscheidend gestört.

Doch die Szene spiegelte den Verlauf der ersten Halbzeit sehr gut wider. Dortmund spielte zögerlich und langsam - und leistete sich immer wieder Ballverluste in gefährlichen Räumen. Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton und Bensebaini hatten Mühe, den schnellen El Mala zu stellen, verteidigten im Verbund aber gut.

Marvin Schwäbes erste Glanztat

Der BVB fiel hingegen zunächst nur durch Einzelaktionen auf. Etwa in der 34. Minute, als sich Karim Adeyemi blitzschnell um seinen Gegenspieler Cenk Özkacar drehte, dann aber am glänzend reagierenden Marvin Schwäbe scheiterte.

Kurz darauf rauschte ein Schuss von Felix Nmecha (37.) knapp am Kölner Tor vorbei. Hier wäre Schwäbe wohl chancenlos gewesen.

Kovac wechselt den Sieg ein

Zu Beginn des zweiten Durchgangs rettete Kölns Torhüter dann famos, wehrte einen Schuss von Serhou Guirassy (53.) aus wenigen Metern ab. Dortmund schnürte den FC nun in dessen Hälfte ein, Schwäbe parierte einen Distanzschuss von Felix Nmecha (62.).

In der Schussphase wollte Kovac den Sieg mit der Einwechslung von Marcel Sabitzer, Maximilian Beier und Fabio Silva erzwingen. Köln hielt weiter entschlossen dagegen - doch Beier traf nach der 15. Ecke des BVB.

Verdacht auf schwere Knieverletzung: Kölns Abwehrchef Timo Hübers musste vom Platz getragen werden. Quelle: dpa

Timo Hübers wohl schwer am Knie verletzt

Das Spiel wurde überschattet von der womöglich schweren Knieverletzung des Kölners Timo Hübers. Er blieb in der 82. Minute nach einem Zweikampf mit Serhou Guirassy mit Schmerzen liegen - offenbar hatte er sich das Knie verdreht.

Einige Kölner Spieler schlugen umgehend die Hände über den Köpfen zusammen. Hübers wurde minutenlang auf dem Feld behandelt und schließlich auf einer Trage vom Feld gebracht. Der Innenverteidiger griff sich mit schmerzverzerrtem Gesicht immer wieder an den Kopf. Beide Fanlager applaudierten. "Wir hoffen, es ist nicht so schlimm, wie es aussah", schrieb der FC umgehend bei X.

Da Köln das Wechselkontingent erschöpft hatte, musste der FC die Schlussminuten in Unterzahl absolvieren.

