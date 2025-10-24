2. Bundesliga: Schalke besiegt Darmstadt und übernimmt Spitze

2. Fußball-Bundesliga:Schalke nach fünftem Sieg in Serie Tabellenführer
Mit dem fünften Sieg in Folge hat Schalke 04 zumindest vorübergehend die Tabellenspitze der 2. Bundesliga übernommen. Gegner Darmstadt 98 verliert vorerst den Anschluss nach oben.
Mit dem nächsten verdienten Heimsieg hat Schalke 04 zumindest vorübergehend die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga erobert. Die Gelsenkirchener bezwangen Darmstadt 98 mit 1:0 (1:0) und sprangen an der SV Elversberg vorbei auf den ersten Platz. Die Saarländer können aber am Samstag mit einem Erfolg bei Arminia Bielefeld kontern.
Bereits am Mittwoch (20:45 Uhr) kommt es für die Schalker zum Wiedersehen mit Darmstadt: Dann geht es bei den Hessen in der zweiten Runde des DFB-Pokals zur Sache.
Bei Schalke steht wieder einmal die Null
Bei der Generalprobe konnte sich Schalke wie so oft auf seine starke Defensive und Moussa Sylla verlassen. Der Torjäger brachte S04 bereits in der neunten Minute in Führung. Es war der fünfte Sieg nacheinander - viermal davon blieb das Team von Trainer Miron Muslic ohne Gegentor.
So auch am Freitag: Muslics Team ließ kaum etwas zu, vorne sorgte Sylla nach einem feinen Zuspiel von Soufiane El-Faouzi für das frühe 1:0. Kurz darauf hätte er erneut treffen können, diesmal aber konnte Darmstadts Torhüter Marcel Schuhen (28.) im direkten Duell mit Sylla parieren.
Darmstadt darf bis zum Schlusspfiff hoffen
Darmstadt hatte zwar mehr Ballbesitz, fand aber keine Lücken in der Schalker Defensive. Schalke blieb gefährlicher: Diesmal war Sylla der Vorlagengeber, Kenan Karaman (44.) schoss nach einer Hereingabe des 25-Jährigen aber knapp übers Tor. Auch im zweiten Durchgang war Schalke überlegen und drängte auf den zweiten Treffer. Darmstadt wehrte sich nach Kräften und hoffte weiter auf den Ausgleich.
